Россия разрешила экспорт бензина из Казахстана

Россия сняла запрет на экспорт бензина для казахстанских производителей, хотя правительство России продлило временный запрет на его экспорт, введенный до конца 2024 года, по 31 января 2025 года.

Правительство России разрешило экспорт бензина из Казахстана, хотя и продлило ограничение до конца января будущего 2025 года.

"Ограничение не будет распространяться на поставки, осуществляемые непосредственными производителями нефтепродуктов. Решение принято для сохранения стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке, поддержания экономики нефтепереработки, противодействия серому экспорту автомобильного бензина. Решение принято для сохранения стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке, поддержания экономики нефтепереработки, противодействия серому экспорту автомобильного бензина"

- постановление правительства РФ

Ранее Казахстан запретил вывоз бензина и дизельного топлива за пределы стран ЕАЭС.

Напомним, страна в конце года значительно сократила нефтедобычу – она упала на миллионы тонн, что связано с капитальным ремонтом на месторождениях Тенгиз и Кашаган, сообщил глава Минэнерго страны.

За 10 месяцев текущего года добыча нефти составила 73,5 млн т – это не вписывается в годовой план по нефтедобыче, составляющий 88,4 млн т, и связано это с капитальными ремонтными работами, которые были необходимы на крупнейших месторождениях Тенгиз и Кашаган.