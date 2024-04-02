Казахстан не справляется с нефтедобычей

Казахстан значительно сократил нефтедобычу – она упала на миллионы тонн: как сообщил глава Минэнерго страны, это связано с капитальным ремонтом на месторождениях Тенгиз и Кашаган.

В Казахстане значительно сократились объемы добычи нефти, сообщил сегодня во время правительственного часа в Мажилисе (парламенте) страны глава министерства энергетики Алмасадам Саткалиев.

За 10 месяцев текущего года добыча нефти составила 73,5 млн т – это не вписывается в годовой план по нефтедобыче, составляющий 88,4 млн т, и связано это с капитальными ремонтными работами, которые были необходимы на крупнейших месторождениях Тенгиз и Кашаган, отметил министр, передает "АиФ-Казахстан".

Свою немалую лепту в снижение нефтедобычи внесли внеплановые остановки на месторождении Карачаганак, поведал Саткалиев, добавив, что на уровне нефтедобычи также сказывается выполнение обязательств в рамках соглашения ОПЕК+, поскольку у страны есть жесткие квоты на 2024 год.