Вестник Кавказа

Казахстан планирует увеличить поставки нефти в Баку

Казахстан планирует увеличить поставки нефти в Баку
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Казахстан рассматривает Азербайджан как важного участника транзита нефти. В республике планируют нарастить объемы поставок через Баку до Тбилиси, также в Астане заинтересованы в развитии нефтяной ветки Баку-Супса.

В Казахстане считают возможным добиться роста объема поставок нефти по маршруту Баку-Тбилиси-Джейхан. Ожидается, что объем экспорта нефти вырастет с 1,5 до 20 млн т в год, поведали в Минэнерго Казахстана. 

В энергетическом секторе республики считают это направление одним из самых экономически интересных. Также в центральноазиатской республике заинтересованы в развитии маршрута Баку-Супса.

Отметим, что ранее SOCAR и «КазМунайГаз» договорились об увеличении поставок казахстанской нефти через Азербайджан. В Баку заявили о готовности нарастить импорт нефти из Казахстана до 2,2 млн т в год.

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