Казахстан планирует увеличить поставки нефти в Баку

Казахстан рассматривает Азербайджан как важного участника транзита нефти. В республике планируют нарастить объемы поставок через Баку до Тбилиси, также в Астане заинтересованы в развитии нефтяной ветки Баку-Супса.

В Казахстане считают возможным добиться роста объема поставок нефти по маршруту Баку-Тбилиси-Джейхан. Ожидается, что объем экспорта нефти вырастет с 1,5 до 20 млн т в год, поведали в Минэнерго Казахстана.

В энергетическом секторе республики считают это направление одним из самых экономически интересных. Также в центральноазиатской республике заинтересованы в развитии маршрута Баку-Супса.

Отметим, что ранее SOCAR и «КазМунайГаз» договорились об увеличении поставок казахстанской нефти через Азербайджан. В Баку заявили о готовности нарастить импорт нефти из Казахстана до 2,2 млн т в год.