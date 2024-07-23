Азербайджан сократил добычу нефти в августе

В августе добыча нефти в Азербайджане составила 480 тыс баррелей в сутки. Страна отставала от квоты ОПЕК+ на 71 тыс б/c. Добыча нефти сократилась на 10 тыс б/c.

В августе текущего года добыча нефти в Азербайджане составила 480 тыс баррелей в сутки, пишет портал S&P Global Commodity Insights со ссылкой на Platts.

При квоте на 2024 год по добыче нефти в рамках сделки ОПЕК+ 551 тыс б/c, в августе Азербайджан отставал от квоты на 71 тыс б/c, говорится в отчете.

Отмечается, что в августе страна сократила добычу нефти на 10 тыс б/c. При этом в самом Баку пока не предоставили данные по среднесуточной добыче нефти в августе.