Вестник Кавказа

Socar и Татнефть создадут совместные предприятия

Socar и Татнефть создадут совместные предприятия
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Азербайджанская компания Socar и российская Татнефть намерены создать совместные предприятия. Новые компании будут заниматься переработкой нефтепродуктов.

Нефтегазовая компания Азербайджана Socar и ПАО "Татнефть" подписали две дорожные карты, в которых определены шаги по торговле нефтепродуктами и открытию совместных предприятий по их переработке нефтепродуктов. Об этом сообщил гендиректор "Сокар РУС" ("дочка" SOCAR) Руфат Махмуд.

Соответствующее заявление он сделал "на полях" нефтегазохимического форума, который проходил в Татарстане.

По словам главы компании, речь идет о налаживании совместного производства смазочных веществ. Он уточнил, что завод может быть открыт в Азербайджане или в каких-то других странах, но не на территории РФ.

"Здесь рынок уже достаточно хорошо насыщен местными производителями, которые успешно производят качественную продукцию"

– Махмуд

Гендиректор уточнили, что компания рассматривает планы по созданию СП с российским СИБУРом, который выступает конкурентом "Сокар РУС" на российском рынке полимеров.

Махмуд пояснил, что, поскольку с конкурентами должно поддерживать общение, учиться у них, чем и занимается "Сокар РУС", так что уже на сегодня компании запустили ряд совместных инициатив, среди которых цифровизация производства. Производится и обмен опытом при выпуске нефтехимической продукции.

"Опять же, рассматриваются возможности совместного выхода на новые рынки"

– Махмуд

Напомним, ранее стало известно, что Газпром и Socar решили расширять стратегическое партнерство. Договоренность была достигнута в ходе госвизита президента Владимира Путина в Баку.

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