Предприниматели Беларуси обменяются проектами с осетинскими коллегами

В первом квартале наступающего 2025 года в Северной Осетии состоится бизнес-миссия с участием белорусских предпринимателей, цель которой - представление проектов и потребностей предпринимателей двух стран.

Предприниматели Беларуси в первом квартале следующего 2025 года приедут в Северную Осетию, где представят свои проекты и узнают о потребностях российских коллег, сообщил заместитель председателя совета Торгово-промышленной палаты РСО-Алания Казбек Туганов.

"В этот раз делегация… представит руководство Торгово-промышленной палаты Гродненской области. Наша задача на форуме - проработка вопроса осуществления специализированной бизнес-миссии, которая состоится в первом квартале 2025 года. И фактически мы заключим протокол о проведении бизнес-миссии в Северной Осетии. Встреча пройдет в формате B2B для представления непосредственно проектов и потребностей предпринимателей двух стран"

- Казбек Туганов

Ответный визит североосетинских предпринимателей, которые покажут свои проекты и возможности белорусским коллегам, пройдет во втором квартале 2025 года.