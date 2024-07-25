Вестник Кавказа

Предприниматели Беларуси обменяются проектами с осетинскими коллегами

Предприниматели Беларуси обменяются проектами с осетинскими коллегами
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В первом квартале наступающего 2025 года в Северной Осетии состоится бизнес-миссия с участием белорусских предпринимателей, цель которой - представление проектов и потребностей предпринимателей двух стран.

Предприниматели Беларуси в первом квартале следующего 2025 года приедут в Северную Осетию, где представят свои проекты и узнают о потребностях российских коллег, сообщил заместитель председателя совета Торгово-промышленной палаты РСО-Алания Казбек Туганов.

"В этот раз делегация… представит руководство Торгово-промышленной палаты Гродненской области. Наша задача на форуме - проработка вопроса осуществления специализированной бизнес-миссии, которая состоится в первом квартале 2025 года. И фактически мы заключим протокол о проведении бизнес-миссии в Северной Осетии. Встреча пройдет в формате B2B для представления непосредственно проектов и потребностей предпринимателей двух стран"

- Казбек Туганов

Ответный визит североосетинских предпринимателей, которые покажут свои проекты и возможности белорусским коллегам, пройдет во втором квартале 2025 года.

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Баку, Азербайджан

11-22 ноября


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