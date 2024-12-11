Вестник Кавказа

Ягодные плантации за 140 млн рублей появятся на Ставрополье

Малина
© Фото: Андрей Мурин/ “Вестник Кавказа“
В Ставропольское крае вскоре появятся новые плантации малины и ежевики. Проект реализует местная компания "Дары Предгорья".

Инвестиционный проект за 140 млн рублей будет реализован в Ставропольском крае. В Предгорном округе будут разбиты ягодные плантации, поделились в Минэкономразвития региона.

"Сельскохозяйственное предприятие из Ставропольского края "Дары Предгорья" инвестирует в проект по закладке плантации малины и ежевики площадью 5 га 140 млн рублей"

– сообщение ведомства

Продукция "Даров Предгорья" играет важную роль в импортозамещении, а новые ягодные плантации позволят нарастить производство.

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