Яблоки с Северного Кавказа полностью заместили польские – Александр Новак

Вице-премьер РФ Александр Новак рассказал о высоких темпах роста садоводства на Северном Кавказе. По словам Новака, яблоки, которые дает стране регион, перекрыли импорт плодов из Польши.
«Мы полностью импортозаместили яблоки, которые раньше из Польши поставляли, за счет того, что в регионе СКФО выращивается огромное количество этой продукции. Ну и, конечно, других направлений очень много — это овцеводство, виноградарство, которое активно развивается»
– Александр Новак
По словам вице-премьера, СКФО обеспечивает значительную часть поставок яблок и орехов на внутренний рынок, передает ТАСС.
Ранее стало известно, что СКФО является лидером по производству плодово-ягодной продукции в стране.
Отметим, что в этом году зафиксировали рост урожая яблок в Карачаево-Черкесии. Показатели урожайности выросли на 18%.