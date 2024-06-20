Вестник Кавказа

В Буденновске построят винокурню за 1 млрд рублей

В Буденновске построят винокурню за 1 млрд рублей
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В ставропольском Буденновске появится винокурня с объемом инвестиций в 1 млрд рублей. Здесь откроется безотходное производство спиртной продукции.

Компания Ladoga вложит в развитие винокурни в Буденновске 1 млрд рублей, сообщили в пресс-службе компании.

Компания намерена производить виски, для этих целей приобретены емкости из нержавеющей стали, а также дубовые бочки.

Инвестиции будут разбиты на два этапа по 500 млн рублей. Компания планирует выпускать висковые дистилляты, часть алкогольной продукции будет отправляться на другие заводы.

Отметим, что винокуренное производство отправляет отходы на корм животным аграрных хозяйств Ставрополья.

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