Розлив минеральной воды увеличился на 18% на Ставрополье

По данным губернатора, Ставрополье нарастило розлив минеральной воды на 18% в минувшем году. Оздоровительный напиток из региона продается почти во всех магазинах России.

Ставропольский край увеличился розлив минеральной воды на 18% в 2024 году, рассказал глава региона Владимир Владимиров.

"В прошлом году на Ставрополье на 18% вырос розлив минеральной воды. Он превысил 1,6 миллиарда полулитров"

- Владимир Владимиров

Он отметил, что бутылку минеральной воды из Ставрополья можно найти почти в любом магазине по всей России. Она также начала обретать популярность у зарубежных партнеров – Китая и Индии.

Ставропольский край использует лишь малую часть рекомендованного для безопасной добычи лимита. Со слов, губернатора, это позволяет на десятилетия сохранить возможность выпуска минеральной воды.