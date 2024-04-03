Вестник Кавказа

На Ставрополье оценят запасы месторождений минеральных вод

Славяновский бювет в Железногорске
© Фото: Исмаил Агакишиев/ “Вестник Кавказа“
Сотрудники АО "ДОМ.РФ", финансового института развития в жилищной сфере России, в скором времени проведут оценку состояния месторождений минеральных вод в регионе Кавминвод в Ставропольском крае.

В ближайшее время в курортном регионе Кавказских Минеральных Вод в Ставропольском крае будет проведена комплексная оценка состояния месторождений минеральных вод, сообщил сегодня директор финансового института по развитию городской среды "ДОМ.РФ" Антон Финогенов.

"Развитие и застройка, которая происходит особенно активно последние 15-20 лет в Кавминводах, серьезным образом увеличивает антропогенную нагрузку на подземные воды, и в нашем мастер-плане фиксируется необходимость проведения действительно очень сложной дорогостоящей работы по оценке существующего комплексного состояния минеральных вод"

- Антон Финогенов

Необходимость такого исследования назрела уже давно - последний раз подобная оценка проводилась уже около сорока лет назад, и сейчас в свете новых тенденций застройки ее нужно провести вновь, отметил чиновник, передает "Интерфакс".

При разработке мастер-плана и проекта в целом его разработчики столкнулись с рядом сложностей, главная из которых заключалась в поиске баланса между очень уязвимым природным комплексом и миллионной агломерацией, развивающейся по своим законам, поделился директор финансового института.

Это активное строительство отелей, жилых домов, туристических и социальных объектов, однако разработчикам удалось найти разумный баланс между развитием инфраструктуры и сохранением уникального историко-культурного и природного своеобразия региона, известного и в стране, и в мире, - заверил Финогенов.

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