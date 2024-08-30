Азербайджан стал ключевым направлением для импорта со Ставрополья

Основными импортерами ставропольской продукции являются Азербайджан, Саудовская Аравия, Китай и Беларусь. Наибольшим спросом пользуются такие товары, как мясо птицы, зерно, удобрения и минеральная вода.

Азербайджан стал одним из ключевых рынков для импорта товаров ставропольских производителей. Этот тренд можно наблюдать также в отношении других стран, включая Саудовскую Аравию, Китай и Беларусь.

«По поручению губернатора продолжаем работать над расширением международных экономических связей. Основными перспективными направлениями экспорта в этом году остаются страны Ближнего Востока, Азии и государства Африки»

– замминистра экономразвития края Евгений Полькин

Важно отметить, что перспективы экспорта товаров в Азербайджан связаны, в первую очередь, с развитием экономики этой страны. Благодаря стабильному экономическому росту, спрос на продукцию ставропольских производителей постепенно увеличивается. Кроме того, благоприятное географическое положение Азербайджана делает его удобным транзитным путем для поставок товаров как в эту страну, так и далее в другие регионы.

За последний год ставропольские производители смогли наладить сотрудничество со 136 странами мира, при этом Азербайджан занимает особое место среди них. Наибольшим спросом в этой стране пользуются такие товары, как мясо птицы, зерно, минеральные удобрения и минеральная вода. Эти продукты обладают высоким качеством и конкурентоспособными ценами, что делает их весьма привлекательными для азербайджанского рынка.