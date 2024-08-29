Активная уборка овощей борщевого набора продолжается на Ставрополье

На Ставрополье продолжается уборка овощей открытого грунта. Работы двух последних сельхозкультур начались в Апанасенковском, Арзгирском, Нефтекумском и Предгорном округах.
На Ставрополье активно продолжается уборка овощей для так называемого борщевого набора. Сюда относятся такие овощи как капуста, морковь, свекла, картофель, лук.
«В целом урожай овощей открытого грунта уже убран с площади порядка 800 га, собрано 7,3 тыс т. Картофель убран с площади 2,3 тыс га, накопано 72,5 тыс т»
– пресс-служба Минсельхоза края
На Ставрополье процесс уборки овощей для борща имеет свои особенности. Здесь учитывается климатические условия и сезонность выращивания овощей. Важно учитывать сроки созревания и уборки каждого вида овощей, чтобы сохранить их свежесть и качество.