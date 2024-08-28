Стихия двинулась на Крым, Кубань и Ставрополье

Непогода в виде ливней с грозами и порывистого ветра придет в Крым, Краснодарский край и Ставрополье. Она начнется с сегодняшнего дня и продлится около двух суток.

Крым станет свидетелем непогоды: в регионе ожидаются сильные ливни, грозы, град и шквалистый ветер в течение двух последующих суток. Есть вероятность возникновения ЧП, рассказали в местном отделении МЧС.

Есть вероятность повреждений на линиях электроснабжения и других коммуникаций, возможность увеличения ДТП и пробок. Появляется опасность для жизни людей – в результате сильного ветра могут упасть рекламные щиты, конструкции и деревья.

Также может подняться уровень воды в реках из-за проливных дождей до 1,5 м.

Погода в Краснодарском крае и Ставропольском крае

Стихия в эти дни придет не только в Крым, но и на Кубань и Ставрополье.

"В случае возникновения чрезвычайных ситуаций звоните по номеру 112. Не забывайте зонтики и берегите себя"

- мэрия Краснодара

В обоих регионах ожидаются ливни с грозами, град и ветер. В Краснодарском крае он будет сильнее и может достигнуть отметки в 23 м/с. На Ставрополье максимальный ожидаемый показатель – 14 м/с, однако там совместно с обильными осадками объявлен высокий уровень пожароопасности. В некоторых районах ожидается засуха.