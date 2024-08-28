Вестник Кавказа

Пригород столицы Кубани проведет 3 сентября без света

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© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Жители краснодарского пригорода останутся без света 3 сентября. Электричества лишатся несколько дачных и садовых товариществ. Подача возобновится вечером.

Пресс-служба ЕДДС Краснодара информирует, что 3 сентября прекратится подача энергоснабжения в пригороде кубанской столицы.

Причина отключения света связана с проведением плановых работ на воздушной ЛЭП. Без электричества останутся несколько дачных и садовых товариществ.

Отмечается, что жители ряда поселков останутся без света с 9:00. Подача электроэнергии возобновится после 17:00 мск.

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