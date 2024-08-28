Вестник Кавказа

Краснодар примет молодежный фестиваль

Краснодар примет молодежный фестиваль
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Краснодар отпразднует последний день лета молодежным фестивалем. Об этом информирует пресс-служба городской администрации.

Краснодар примет фестиваль молодежи. Мероприятие пройдет 31 августа в пешеходной зоне. Организаторы обещают выступления кавер-группы, мастер-классы, конкурсы, ярмарки и фудкорты.

«Молодежный фестиваль пройдет в Краснодаре 31 августа. Мероприятие «Краснодар – Дом молодежи» организуют в пешеходной зоне по улице им. Чапаева»

– пресс-служба городской администрации

Начало мероприятия запланировано на 18:00, чтобы все желающие могли насладиться живой музыкой и атмосферой праздника.

 

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