Краснодар примет молодежный фестиваль

В Краснодар отпразднует последний день лета молодежным фестивалем. Об этом информирует пресс-служба городской администрации.
Краснодар примет фестиваль молодежи. Мероприятие пройдет 31 августа в пешеходной зоне. Организаторы обещают выступления кавер-группы, мастер-классы, конкурсы, ярмарки и фудкорты.
«Молодежный фестиваль пройдет в Краснодаре 31 августа. Мероприятие «Краснодар – Дом молодежи» организуют в пешеходной зоне по улице им. Чапаева»
– пресс-служба городской администрации
Начало мероприятия запланировано на 18:00, чтобы все желающие могли насладиться живой музыкой и атмосферой праздника.