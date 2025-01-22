Вестник Кавказа

Число малых и средних предпринимателей выросло на 14% на Ставрополье

Число малых и средних предпринимателей выросло на 14% на Ставрополье
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Ставрополье показало растущие показатели по числу регистрации нового малого и среднего бизнеса: количество предпринимателей увеличилось на 14% по итогам 2024 года.

За 2024 год в Ставропольском крае зарегистрировались 287 тыс новых субъектов малого и среднего бизнеса, что на 14% больше показателей 2023 года, рассказали в региональном Минэкономразвития.

"В регионе зарегистрировано 287 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства, включая самозанятых граждан. Это на 14% больше, чем было годом ранее, показатель стабильно растет. Положительная динамика обеспечивается мерами господдержки"

- Минэкономразвития Ставропольского края

В текущем году Ставрополье будет акцентировать внимание на мерах поддержки, направленных на увеличение прибыли местных предпринимателей по нацпроекту "Эффективная и конкурентная экономика".

Напомним, что количество представителей МСП также увеличилось в еще одном регионе СКФО – Кабардино-Балкарии: на начало 2025 года рост составил 6%.

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