Вестник Кавказа

Грузия увеличила налоги для строительных компаний

Мурал в Тбилиси
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
С начала февраля представители малого и среднего строительного бизнеса в Грузии будут платить повышенные налог: его ставка увеличилась с 1% до 20%. Это принесет в бюджет страны около 200 млн лари.

Предприниматели малого и среднего звена в Грузии, оказывающие услуги в сфере строительства, будут платить увеличенный подоходный налог: 20% вместо прежнего 1%. Соответствующие поправки одобрил парламент Грузии еще в 2024 году.

Некоторые эксперты прогнозируют рост стоимости недвижимости в Грузии, так как компаниям придется повысить плату за услуги.

Руководство Грузии, в свою очередь, ожидает что это принесет в бюджет страны дополнительные 200 млн лари ($70 млн).

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