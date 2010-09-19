Грузия увеличила налоги для строительных компаний

С начала февраля представители малого и среднего строительного бизнеса в Грузии будут платить повышенные налог: его ставка увеличилась с 1% до 20%. Это принесет в бюджет страны около 200 млн лари.

Предприниматели малого и среднего звена в Грузии, оказывающие услуги в сфере строительства, будут платить увеличенный подоходный налог: 20% вместо прежнего 1%. Соответствующие поправки одобрил парламент Грузии еще в 2024 году.

Некоторые эксперты прогнозируют рост стоимости недвижимости в Грузии, так как компаниям придется повысить плату за услуги.

Руководство Грузии, в свою очередь, ожидает что это принесет в бюджет страны дополнительные 200 млн лари ($70 млн).