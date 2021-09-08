МВФ обсуждает реализацию экономических реформ в Грузии

В Грузии для обсуждения реформ в экономике находится делегация МВФ. В частности, ее члены пообщались с главой регулятора.

Делегация Международного валютного фонда прибыла в Грузию. Об этом сообщает Минфин страны.

В министерстве отметили, что его представители уже провели встречу с миссией МВФ. Стороны поговорили об экономической ситуации в республике, основных параметрах бюджета на этот год, а также рассмотрели правительственную программу реформ в экономике.

Делегация МВФ также провела встречу с и.о.президента Нацбанка Натией Турнава.

МВФ заморозил программу в республике после вступления в силу летом 2023 года поправки в закон о Национальном банке. Согласно этому закону, в Нацбанке появилась должность вице-президента, который должен исполнять обязанности главы регулятора в его отсутствие.

Тем же летом МВФ отложил рассмотрение второго обзора по Грузии в рамках Соглашения о резервном финансировании, после которого республике должны были быть перечислены примерно $40 млн.