Вестник Кавказа

Кобахидзе улетел в ОАЭ за новыми миллиардами

Джумейра Лейк Тауэрс
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Глава грузинского государства отправился в Абу-Даби для расширения бизнес-сотрудничества с арабскими девелоперами и логистическими компаниями. По оценке правительства Грузии, он вернется в Тбилиси с новыми контрактами на несколько миллиардов долларов.

Как рассказали сегодня в правительстве Грузии, председатель Кабинета министров Ираклий Кобахидзе улетел в Абу-Даби, чтобы провести новые переговоры с руководством ОАЭ по арабским инвестициям в грузинскую логистику.

Согласно повестке визита, Кобахидзе будет принят президентом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.

Основной целью визита является инвестиционное соглашение с девелоперским гигантом EMAAR, представители грузинского правительства сообщили, что речь идет о контракте на несколько миллиардов долларов.

Также Ираклий Кобахидзе проведет дополнительные переговоры в Госинвесткомпании Абу-Даби, чья дочерняя компания, развивающая логистику Срединного коридора, достраивает сейчас Тбилисский сухой порт. Тбилиси предложит этому партнеру новые идеи бизнес-сотрудничества.

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