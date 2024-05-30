В ГАБТ заявили, что жители стран Европы для просмотра русского балета отправляются в Турцию и ОАЭ. Там отметили, что европейцы соскучились по нему.

Премьер Государственного академического Большого театра РФ Денис Родькин рассказал о европейцах, которые отправляются в Эмираты и Турцию ради русского балета.

Он также заявил, что жители европейских стран говорят, что сильно соскучились по русскому балету и подчеркивают, что россияне лучше всех танцуют классический балет.

Родькин выразил уверенность, что данный факт подтверждает невозможность отмены русской культуры. Премьер добавил, что ни одно Рождество не обходится без "Щелкунчика" Чайковского.

Помимо этого, он сказал, что "Лебединое озеро" того же автора является основой русского балета. Родькин заключил, что без этих двух постановок балет не будет прежним.