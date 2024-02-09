Как "Горянка" Гамзатова стала балетом?

Премьера балета "Горянка" по мотивам одноименной поэмы Расула Гамзатова состоялась в марте 1968 года. Спектакль имел большой успех, в 1970-м его создатели получили Государственную премию РСФСР, а потом "Горянку" ставили в разных театрах. Расскажем, как создавался балет, как его оценивал автор поэмы и почему в 1984 году появилась новая версия постановки.

Поэма Расула Гамзатова "Горянка": публикации, инсценировки, экранизация

Поэму "Горянка" Расул Гамзатов написал в 1956 году, она повествует о судьбе дагестанской девушки, которая отказалась выходить замуж за нелюбимого человека. Впервые поэма была напечатана в аварской газете "Красное знамя" в феврале 1957 года. На русский язык "Горянку" перевел Яков Козловский, летом 1958 года ее опубликовали в журнале "Дружба народов", а на следующий год поэма вошла в сборник Гамзатова "В горах мое сердце". "Горянка" — одно из самых известных произведений поэта, сделанная им прозаическая сценическая версия ставилась во многих театрах. В 1975 году режиссер Ирина Поплавская экранизировала "Горянку" на "Мосфильме", а сценарий она написала вместе с Гамзатовым.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как создавался балет "Горянка"?

Став балетмейстером Ленинградского государственного академического театра оперы и балета имени Кирова (нынешнего Мариинского), Олег Виноградов почти сразу написал либретто по мотивам поэмы Гамзатова и приступил к созданию балета на музыку композитора Мурада Кажлаева. Хореограф отправился в Дагестан: "со специальной экспедицией объездил и обходил" всю республику, и впечатления от этого путешествия, по признанию Виноградова, "остались на долгие годы".

Дагестан — море музыки, ритмов, пластики. Редко где можно встретить такое разнообразие и богатство танцев, как в этой республике

- балетмейстер.

В своем балете Виноградов постарался сочетать классический танец с элементами танцевального фольклора Дагестана. Выпуск "Горянки" оказался, по его словам, "совсем непростой задачей": "балет был оригинальный, новый, и были люди, которые, не понимая этого", критиковали постановку. Зато Гамзатов ее одобрил и назвал самой адекватной интерпретацией своего произведения. "Никогда не забуду его выступление на художественном совете, когда он отметил, что увидел перевод своих стихов на язык прекрасного искусства, в котором все смыслы так ясно предстают зрителю", — рассказывает Виноградов.

Как прошла премьера?

Премьера балета 20 марта 1968 года прошла с большим успехом — "Горянка" стала громким дебютом 30-летнего балетмейстера в Кировском театре. Первой исполнительницей партии Асият была Габриэла Комлева, партию Османа на премьере танцевал Валерий Панов, эту партию в премьерной серии также исполнял Олег Соколов. С "Горянкой" театр гастролировал в Москве и Дагестане — в республике спектакль приняли как свой первый национальный балет, а Виноградов, Комлева и Соколов стали заслуженными артистами Дагестана. В 1970 году Кажлаев, Виноградов, Комлева, Панов, Соколов и дирижер Джемал-Эддин Далгат получили Государственную премию РСФСР имени Глинки. После премьеры Виноградов продолжал встречаться с Гамзатовым, когда поэт приезжал в Ленинград, и сохранил "незабываемые впечатления" от этого общения:

Это человек с необыкновенной магией, которая сразу вас окутывает. Он весь лучился добротой. А чего стоил его потрясающий тонкий юмор! Встречи с подобными людьми, я считаю, — это подарки судьбы

"Асият" — новая версия "Горянки"

В разные годы "Горянку" ставили в Самарканде, Варне, Сан-Франциско и других городах, а в Кировском театре возобновили в 1973 году. В 1984-м Виноградов, в то время уже народный артист СССР, художественный руководитель балетной труппы и главный балетмейстер Кировского, представил там новый вариант балета, назвав его "Асият" — по имени героини. Этот спектакль строился как воспоминания ее отца об уже случившейся трагедии. По словам балетмейстера, он хотел обогатить хореографию, видоизменить постановку так, чтобы она соответствовала современным требованиям балетного театра. Главные партии на премьере танцевали Алтынай Асылмуратова и Константин Заклинский.

"Асият" в Махачкале

К постановке "Асият" в Дагестанском государственном театре оперы и балета Виноградов приступил в 2019 году. Работа продолжалась больше полугода: хореограф не только занимался с артистами, но и сделал эскизы костюмов героев. Премьера в Махачкале состоялась 12 февраля 2020 года, главные партии исполнили Клавдия Магомедтагирова и Муртуз Гаджиев. В тот вечер в театре были авторы "Асият" — композитор и балетмейстер. Кажлаев признался, что был очень рад увидеть восстановленную через много лет постановку в Дагестане, и отметил большую работу, которую проделал Виноградов, возрождая балет. А хореограф вспоминал, как более полувека назад путешествовал с Гамзатовым по Дагестану и собирал "по крупицам замечательные танцевальные традиции, фольклор народов, чтобы соединить все это с гениальной музыкой" Кажлаева.

Наша "Горянка" переродилась и не просто где-то, а у себя на родине — это подарило мне огромное счастье

- Виноградов.