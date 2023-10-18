Рафига Ахундова и Максуд Мамедов — легендарная пара азербайджанского балета

Рафига Ахундова и Максуд Мамедов познакомились в Бакинском хореографическом училище. Много лет они были вместе на сцене и в жизни, а завершив танцевальную карьеру, стали балетмейстерами. Расскажем, где и у кого учились Ахундова и Мамедов, какие партии исполняли, какие балеты поставили, с какими композиторами сотрудничали.

Как познакомились Рафига Ахундова и Максуд Мамедов?

Рафига Ахундова родилась 7 августа 1931 года в Баку. Заниматься балетом начала в семь лет, в Бакинском хореографическом училище ей преподавала Гамар Алмасзаде, которая в Петербурге прошла школу известной балерины и педагога Марии Романовой, матери Галины Улановой.

Максуд Мамедов родился 30 мая 1929 года в Гяндже. Танцевать он любил с детства, в апреле 1938 года в составе самодеятельного ансамбля участвовал в Декаде азербайджанского искусства в Москве и вскоре поступил в Бакинское хореографическое училище. Там Максуд и познакомился с Рафигой, потом он уехал в Москву, в Академическом хореографическом училище занимался в классе Николая Тарасова. После его окончания Мамедов был принят в труппу Большого театра, но вскоре решил вернуться в Баку.

Ахундова после окончания Бакинского хореографического училища тоже отправилась в Москву и год занималась под руководством известной балерины и педагога Суламифи Мессерер, тети Майи Плисецкой.

Ахундова и Мамедов – солисты Азербайджанского театра оперы и балета

В 1952 году Ахундова и Мамедов поступили в труппу Азербайджанского государственного театра оперы и балета, танцевали заглавные партии в "Лебедином озере", "Жизели", "Бахчисарайском фонтане", "Девичьей башне", "Семи красавицах", других классических балетах и постановках первой половины XX века. В июле 1962 года в Баку состоялась премьера балета Арифа Меликова "Легенда о любви", с артистами репетировал сам постановщик спектакля Юрий Григорович.

С Рафигой и Максудом я впервые встретился в Баку в свой первый же приезд, связанный с подготовкой балета "Легенда о любви" Арифа Меликова. Этим талантливым артистам были поручены главные партии: Максуд — Ферхад, Рафига — Ширин. Помнится, я обратился к ним с просьбой показать элементы фольклорных танцев. Должен сказать, что они прекрасно знают фольклор, и, что особо важно, умеют его довольно тонко соединять с классическими танцевальными канонами

— балетмейстер.

Ахундова и Мамедов – балетмейстеры

В конце 1960-х супруги решили попробовать себя в качестве балетмейстеров. Их дебютом стал одноактный балет "Каспийская баллада" на музыку Тофика Бакиханова, поставленный в Баку в декабре 1967 года. Через год состоялась премьера хореографических миниатюр "Яллы" и "Азербайджанская сюита" на музыку Рауфа Гаджиева.

Балеты, созданные с Фараджем Караевым

В мае 1969 года в Азербайджанском театре оперы и балета впервые был представлен одноактный балет "Тени Гобустана". О его создании рассказывает композитор Фарадж Караев:

Идея балета "Тени Гобустана" принадлежит Рафиге Ахундовой и Максуду Мамедову. Поначалу у меня были сомнения, стоит ли браться за это сочинение. Но после встречи с балетмейстерами я загорелся этой работой, потому что Рафига и Максуд обладают таким энтузиазмом, таким горением, такой мощной аурой, что устоять перед ними просто невозможно.

В том же году "Тени Гобустана", "Каспийская баллада" и "Азербайджанская сюита" были исполнены в театре Елисейских полей в Париже в рамках международного танцевального фестиваля. А сотрудничество хореографов и композитора продолжилось: в феврале 1971 года в Баку состоялась премьера их балета "Калейдоскоп".

Следующей работой семейного и творческого дуэта стала хореографическая миниатюра "Мугам". Музыкальной основой постановки является классический мугам Баяты-Шираз, адаптированный композитором Назимом Аливердибековым для органа, арфы, ударных инструментов, певца и чтеца. Всемирно известный танцовщик Владимир Васильев признавался: "Когда я увидел впервые "Мугам", он меня поразил! Хореография настолько тесно связана с музыкой, текстом, пластикой, что уверенно можно говорить: здесь тот случай, когда слуховое и визуальное соединяются воедино". Позже Васильев и Екатерина Максимова исполнили "Мугам" на театральном фестивале в Авиньоне, и эта миниатюра, по словам артиста, "имела огромный успех".

Балеты, созданные с Кара Караевым

Создание собственных версий балетов Кара Караева "Тропою грома" и "Семь красавиц" было давней мечтой Ахундовой и Мамедова. Получив одобрение композитора, хореографы приступили к работе.

Они всегда умеют меня убедить. У них наготове миллион вариантов: если не нравится одно, они готовы предложить другое. Они — не ортодоксы. Эти люди — гибкие, способные на импровизацию, творческие, талантливые, яркие… Я их очень высоко ценю и как людей, и как художников

— Караев.

В 1975 году "Тропою грома" был поставлен в Азербайджанском театре оперы и балета, а годом позже состоялась премьера в Новосибирском театре оперы и балета. В 1977 году хореографы создали свой вариант "Семи красавиц": премьеру в Баку приурочили к празднованию 60-летия Кара Караева в феврале 1978 года, а через несколько лет на основе этого спектакля был снят фильм-балет.

В мае 1986 года в Баку впервые был показан созданный Ахундовой и Мамедовым балет "Бабек" на музыку Акшина Ализаде, повествующий о народном восстании IX века под предводительством легендарного Бабека.

В разные годы народные артисты Азербайджана в качестве балетмейстеров-педагогов работали в Алжире, Бельгии, Египте, Швеции. В декабре 2016 года в киноцентре "Низами" в Баку состоялась премьера документального фильма "Балет, жизнь моя" об их жизни и творчестве.

Все 60 лет, что мы с Максудом были в искусстве хореографии, шаг за шагом, год за годом были искренне преданы этому искусству, влюблены в него, потому что в танце можно выразить все — чувство радости, огорчения, тревоги… Это прекрасный вид искусства

— Ахундова.

В последние годы балерина болела. Она умерла 6 февраля нынешнего года и была похоронена на Аллее почетного захоронения в Баку.