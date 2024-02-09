Легендарный Максуд Мамедов отмечает 95-летие

Народный артист Азербайджана, балетмейстер Максуд Мамедов празднует день рождения. Максуду Мамедову 30 мая исполняется 95 лет.

Балетмейстер, народный артист Азербайджана, кавалер ордена "Шохрат" Максуд Мамедов сегодня отпраздновал 95-летие.

Выдающийся артист успел поработать во многих странах, однако свои главные постановки он создал в Баку.

Максуд Мамедов родился 30 мая 1929 года в Гяндже, в детском возрасте ему довелось выступать в составе самодеятельного коллектива перед Иосифом Сталиным. По окончании школы Мамедов отучился в Московском хореографическом училище, затем работал в Большом театре. После возвращения в Баку артист в 1951 году стал ведущим солистом Азербайджанского государственного театра оперы и балета. Его прославили партии в постановках "Щелкунчик", "Легенда о любви", "Девичья башня", "Гюльшен", "Лебединое озеро", "Жизель", "Бахчисарайский фонтан", "Семь красавиц" и другие.

Завершив танцевальную карьеру Максуд Мамедов стал балетмейстером, над многими постановками он работал совместно с супругой Рафигой Ахундовой. В 1983 году супруги выпустили фильм-балет "Семь красавиц".