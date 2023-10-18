Нино Ананиашвили - звезда мирового балета из Тбилиси

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Солисткой Большого Ананиашвили стала в 20 лет, выступала на его сцене 23 года, а параллельно выступала балетных труппах в разных странах мира. Расскажем о том, почему перспективная фигуристка выбрала балет, как складывалась карьера Ананиашвили, а также о том, как она стала худруком балетной труппы Грузинского театра оперы и балета.

Детство: из фигурного катания в балет

Нино Ананиашвили с детства занималась фигурным катанием и даже стала чемпионкой Грузии в своей возрастной группе. Выступления звезд советского балета девочка смотрела по телевизору, а однажды побывала на спектакле приехавшего на гастроли в Тбилиси знаменитого New York City Ballet и увидела самого Джорджа Баланчина, создателя этого коллектива.

Мне даже приснился сон, как Баланчин пришел к нам на каток и отбирал девочек для своего театра. И он выбрал меня! Сон я тогда рассказала бабушке и забыла про него

- Ананиашвили.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Готовить выступления на льду ей помогала балерина Алла Двали, она и заметила хореографические способности девочки. Ананиашвили поступила в Тбилисское хореографическое училище, и там на нее обратила внимание педагог Елена Жемчужина, приехавшая из Московского хореографического училища. Она встретилась с мамой Нино и сказала, что девочке лучше продолжить обучение в Москве или в Ленинграде. Родители последовали этому совету, и 13-летняя Нино с бабушкой отправилась в Москву. Ее педагогом в хореографическом училище стала Наталья Золотова, а одноклассниками - Илзе и Андрис Лиепа. К выпуску Нино уже была победительницей двух международных конкурсов артистов балета: в Варне в 1980-м и в Москве в 1981 году.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Когда началась карьера Ананиашвили в Большом театре?

В 1981 году Ананиашвили окончила училище и была принята в Большой театр, сначала в кордебалет, но в первом же сезоне стала танцевать ведущие партии. Она заменила заболевшую исполнительницу главной партии в одноактном балете "Деревянный принц", а потом - заболевшую балерину, когда театр собирался на гастроли в Германию. Ананиашвили предстояло танцевать Одетту-Одиллию в "Лебедином озере" - партию, которую она до этого никогда не исполняла. "Причем сказали мне об этом за два дня до отъезда. Мне стало плохо", - вспоминает балерина. Но выступление дебютантки прошло успешно, и публика принимала ее тепло.

В Большом Ананиашвили репетировала с Раисой Стручковой и Мариной Семеновой, работала с ними над главными партиями в "Коппелии", "Спящей красавице", "Щелкунчике", "Жизели", "Раймонде", "Ромео и Джульетте" и других балетах. Стручкова "всегда считала, что мои лучшие партии - это "Лебединое", "Дон Кихот" и "Раймонда"", рассказывает танцовщица. Сама она выделяет роль Китри в "Дон Кихоте":

Это игра, веселье, и это подходит мне.

В 1983 году 20-летняя балерина официально стала солисткой Большого театра и впервые выступила в этом статусе в родном Тбилиси: вместе с Юрием Васюченко танцевала в "Дон Кихоте" и "Лебедином озере". 1985 год ознаменовался для нее победой на V международном конкурсе артистов балета в Москве и возведением в ранг примы-балерины Большого театра.

Как Ананиашвили стала звездой мирового уровня?

В 1986 году Ананиашвили вместе с бывшим одноклассником и постоянным сценическим партнером Андрисом Лиепой была удостоена Гран-при III международного конкурса артистов балета в американском Джексоне, а через два года они стали первыми советскими танцовщиками, приглашенными в New York City Ballet. В 1988 году, впервые войдя в кабинет тогдашнего художественного руководителя NYCB Питера Мартинса, балерина заметила фотографию, на которой был запечатлен выглядывающий из-за кулис Баланчин.

Я понимаю, что уже видела это - видела в своем сне. До этого момента я никогда не бывала в этом театре - и тут такое потрясающее совпадение

- Ананиашвили.

В последующие годы она превратилась в звезду мирового уровня: стала первой отечественной балериной, приглашенной в Королевский Датский балет, была примой Американского балетного театра, ведущей балериной Хьюстонского балета, выступала в труппе Лондонского Королевского балета, в качестве приглашенной солистки танцевала в других знаменитых коллективах.

Вместе с другими известными артистами балета из ведущих трупп мира она создала антрепризу Nina Ananiashvili & international stars, которая с успехом гастролировала в разных странах. На вопрос, почему за рубежом ее называют Ниной, балерина отвечает:

Когда я в советское время в первый раз выехала за границу, а это была Италия, мне там сказали, что Нино я не могу быть, поскольку это мужское имя. Я ответила, ладно, могу побыть и Ниной. Оттуда и пошло.

Ананиашвили - худрук балетной труппы Грузинского театра оперы и балета

В 2004 году ей предложили возглавить балетную труппу Грузинского театра оперы и балета имени Палиашвили и хореографическое училище имени Чабукиани. Для прославленной танцовщицы это означало частичный отказ от выступлений, но она согласилась. В то время театр находился, по словам Ананиашвили, в плачевном состоянии.

В здании было холодно, зал полупустой, деньги на гастрольные постановки отсутствовали

- Ананиашвили.

Новый худрук занялась формированием репертуара, ей было важно сохранить классические спектакли и предложить публике новые работы. Ананиашвили обратилась к руководству Фонда Баланчина.

Фонд нам очень помог, даже сделал подарок - мы исполняли балеты несколько лет без оплаты авторских прав. К нам приезжали педагоги из Нью-Йорка, которые сами еще работали с Баланчиным

- балерина.

Кроме того, в афише театра появились балеты Иржи Килиана, Юрия Посохова, других современных хореографов. По инициативе Ананиашвили был восстановлен балет "Горда", поставленный Вахтангом Чабукиани на музыку Давида Торадзе.

Балерина продолжала выступать на сцене. Так, в октябре 2015 года в Московском академическом музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко она вместе с Сергеем Полуниным танцевала на премьере "Вечера балетов Фредерика Аштона". А в феврале 2016 года Ананиашвили не только участвовала в подготовке и проведении вечера, посвященного 90-летию Раисы Стручковой, но и сама вновь вышла на Историческую сцену Большого театра. "Я считаю себя балетной дочкой Раисы Степановны, я до сих пор ее благодарю", - говорит о любимом педагоге народная артистка Грузии и России.