Тарана Мурадова известна не только как исполнительница азербайджанских народных танцев, но и как артистка балета. Расскажем о том, как складывалась карьера танцовщицы, какие партии она исполняла в балетных спектаклях, и о том, чем занята Мурадова сейчас.

Когда Тарана Мурадова начала танцевать

Балет Тарана Мурадова любила с раннего детства, в четыре года упросила родителей отдать ее в танцевальный кружок, одновременно девочка начала заниматься акробатикой. Ее кумиром была Майя Плисецкая, Тарана собирала материалы о ней, номера журнала "Советский балет", зачитывалась статьями о знаменитых балеринах, знала их биографии, вместе с мамой и старшей сестрой Нигяр ходила на все спектакли бакинского Театра оперы и балета, а дома выступала перед родителями и гостями.

Балет всегда был моей мечтой. Даже танцуя детские танцы, я непроизвольно стремилась исполнить балет

- признается Мурадова.

Однако родители были уверены, что танцы - просто увлечение, а не будущая профессия Тараны. Мама, например, хотела, чтобы дочь стала юристом, однако Тарана проявила упорство и при поддержке старшей сестры поступила в хореографическое училище.

Бакинское хореографическое училище

Как вспоминает Мурадова, нагрузка в училище была огромная: разминка у станка, бесконечные экзерсисы, занятия по общеобразовательным и музыкальным предметам. Справляться с ней помогала творческая обстановка, которую создавала тогдашний директор училища Алла Азизова и сменившая ее на этом посту Римма Мамедова, а также поддержка педагогов.

На народном отделении у нас были прекрасные педагоги, такие как Лейла Векилова и Хумар Зульфугарова. Они дали мне очень хорошую школу

- отмечает танцовщица.

Мурадова - танцовщица

Вскоре после госэкзамена Мурадова стала танцовщицей Азербайджанского государственного ансамбля танца под руководством Афаг Меликовой, а в 1985 году - его солисткой. Коллектив гастролировал по всему миру, исполнял не только азербайджанские танцы, но и национальные танцы многих народов. При этом его репертуар не ограничивался фольклором: так, в 2011 году ансамбль отмечал 40-летие, и известный российский хореограф Эдвальд Смирнов специально для труппы создал одноактный балет "Весна священная" на музыку Игоря Стравинского. Спектакль был показан не только на сцене Дворца Гейдара Алиева в Баку, но и в Концертном зале имени Чайковского в Москве.

Много раз Мурадова представляла Азербайджан на международных фестивалях танца, демонстрировала свое искусство на самых прославленных сценах, в числе которых - миланский театр Ла Скала и Кремлевский дворец в Москве.

В Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета она выступала в балетных спектаклях: в "Девичьей башне" Афрасияба Бадалбейли исполняла партию грузинской девушки, а в "Кармен" Бизе - Щедрина - заглавную партию. По признанию танцовщицы, образ Кармен наиболее близок ей.

Мне казалось, я прожила целую жизнь, танцуя Кармен

- говорит Мурадова.

В декабре 2005 года в театре впервые был показан балет Полада Бюльбюль оглы "Любовь и Смерть", в котором Мурадова станцевала одну из цариц. После бакинской премьеры спектакль был представлен в Мариинском театре в Петербурге и в Большом театре в Москве.

Мурадова - балетмейстер

В 1995 году, окончив Азербайджанский государственный университет искусств, Мурадова стала не только солисткой, но и балетмейстером Азербайджанского ансамбля танца. В своих постановках она стремится "создать нечто новое", потому что "время заставляет многое переоценивать". При этом балетмейстер уточняет, что "речь не идет о коренном перевороте".

Для меня классика останется вечной. Модерн, спортивный танец - это как мода: придет и уйдет. Поэтому мы стараемся изобразить в наших движениях больше классических па

- поясняет танцовщица.

Также Мурадова является хореографом-постановщиком церемоний открытия крупных международных спортивных соревнований, проходивших в Баку. В их числе - чемпионат Европы по борьбе 2010 года, чемпионат мира по дзюдо 2018 года, Всемирная шахматная олимпиада 2016 года.

Эти большие проекты мне очень нравятся, и я получаю колоссальное удовольствие от работы над ними

- рассказывает балетмейстер, отмечая при этом, что "такая работа требует огромных физических и моральных сил".

Мурадова - педагог

В 2000-2015 годах Мурадова заведовала кафедрой хореографии Гимназии искусств при Азербайджанской национальной консерватории, а в декабре 2016 года стала проректором по внешним связям Бакинской академии хореографии.

Кроме того, народная артистка Азербайджана принимает участие в создании различных танцевальных ансамблей, является художественным руководителем ансамбля "Сайях". Однако постоянная занятость не помешала ей получить второе высшее образование: в 2008 году артистка заочно окончила юридический факультет МГУ, таким образом исполнив желание мамы.

Юриспруденция не стала моей профессией, но знание законов мне очень пригодилось

- говорит она.

Сейчас Мурадова как президент Азербайджанского танцевального союза занята подготовкой к чемпионату мира по бальным танцам, который впервые пройдет в Баку в нынешнем октябре. "Чемпионат мира по бальным танцам - большое событие для страны. Мы к нему готовимся очень серьезно", - рассказала она в интервью "Вестнику Кавказа".