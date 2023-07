Чемпионат мира по танцам впервые пройдет в Баку

Кто приедет на чемпионат, кто будет представлять Азербайджан, под какую музыку пройдут финалы, зачем Баку одновременно проводит международный танцевальный конгресс – расскажем в этом материале.

Open to the World "Azerbaijan Dance Festival" представляет 28-29 октября 2023 года чемпионат мира по Европейской программе по версии WDC и уникальное шоу “Night of the Dancing Diamonds”, которые пройдут в Баку в отеле JW Marriott Absheron.

27 октября - международный танцевальный конгресс по направлениям International Ballroom, International Latin, International Smooth, Caribbean Mix и Argentine Tango под эгидой Азербайджанского танцевального союза.

28 октября - чемпионат мира по европейской программе, где будут представлены лучшие пары мира; а также соревнования по европейской и латиноамериканской программе в категориях юниоры, молодежь, взрослые и профессионалы. Ведущими вечера станут Донни Бёрнс (MBE) - 14-кратный чемпион мира по латиноамериканским танцам, президент Мирового танцевального союза, и Лейла Гулиева - телеведущая Азербайджана.⠀

29 октября - Pro Am соревнования и открытый чемпионат Азербайджана по сальсе и аргентинскому танго. В вечернем отделении компания SRDS представит танцевальное шоу "Night of the Dancing Diamonds", в котором будут задействованы сильнейшие дуэты мира в разных танцевальных направлениях. Ведущими "Night of the Dancing Diamonds" станут заслуженный деятель искусств РФ, президент Российского танцевального союза Станислав Попов и Лейла Гулиева.

30 октября гости фестиваля смогут сходить на экскурсию с гидом и узнать историю Баку сквозь призму стихов и сказаний, а национальная кухня и вечерние прогулки по городу позволят почувствовать атмосферу востока.

Главный редактор Вестника Кавказа Мария Сидельникова побеседовала с

президентом Азербайджанского танцевального союза, народной артисткой Азербайджана Тараной Мурадовой,

основателем и президентом компании Smooth & Rhythm Dance Style (SRDS) Ольгой Краснянской,

пятикратными чемпионами мира, заслуженными мастерами спорта Азербайджана Эльдаром Джафаровым и Анной Сажиной, которые будут представлять Азербайджан на чемпионате.

Мария Сидельникова: Тарана-ханум, Азербайджан давно зарекомендовал себя как выдающийся организатор спортивных и культурных мероприятий. Он умеет удивлять как спортсменов, так и зрителей ивентов. Какие сюрпризы вы приготовили для участников и зрителей? Как проходит подготовка к чемпионату?

Тарана Мурадова Азербайджан – одна из самых ярких, гостеприимных стран, где проводится множество мероприятий. У нас буквально недавно проходили Формула-1, чемпионат мира по тхэквондо, чемпионат Европы по художественной гимнастике и третий этап Кубка мира по спортивной гимнастике. После освобождения в 2020 году наших земель в Шуше проходил Фестиваль "Харыбюльбюль", на который съехались танцевальные коллективы из многих стран. В конце июля начнется Кубок мира по шахматам.

2023 год в Азербайджане проходит под эгидой столетия общенационального лидера Гейдара Алиева, и все мероприятия посвящены его памяти. Наш президент Ильхам Гейдарович Алиев и Гейдар Алиев всегда много внимания уделяли культуре, спорту и искусству. Правительство Азербайджана проводит много глобальных мероприятий, и чемпионат мира по бальным танцам - большое событие для страны. Мы к нему готовимся очень серьезно. В чемпионате будет участвовать огромное количество пар из разных стран.

Мария Сидельникова Представителей каких стран вы ждете?

Эльдар Джафаров У нас будет много сильных соперников, но основные — это пары из Великобритании и США. С этими ребятами мы соревнуемся практически всю свою профессиональную карьеру, в течение 14 лет. Это наши друзья за пределами площадки и наши соперники на площадке. И, конечно же, участники из других стран - Польши, Италии, России - тоже составят сильную конкуренцию. Приедет много талантливых, успешных танцоров, которые придадут определенную красоту и эстетику турниру.

Анна Сажина В нашей профессиональной спортивной карьере главные соперники – это мы сами. Мы постараемся показать самое лучшее и выйти на новый уровень.

Тарана Мурадова На Эльдаре и Анне лежит двойная ответственность. Пара уже неоднократно представляла страну на международных площадках, а сейчас будет выступать в своей стране…

Мария Сидельникова Эльдар, помогают родные стены или это наоборот давление?

Эльдар Джафаров С одной стороны, в родных стенах лучше принимают, публика поддерживает. Но на нас лежит большая ответственность: хочется сделать больше, лучше, сильнее, эмоциональнее, а это изматывает. Поэтому нужно просто готовиться с пониманием того, что самый главный соперник в конечном счете – мы сами. Нужно просто подарить свой танец зрителю, отдаться музыке, площадке, не думать о том, что ты борешься за какой-то самый главный титул в своей жизни.

Думаю, невозможно было бы пройти всю танцевальную карьеру до сегодняшнего дня без поддержки команды, которая всегда была рядом. Также Ольга Краснянская поддерживала нас с течение всей нашей профессиональной карьеры. Без ее поддержки, кстати, невозможно было бы и проведение этого чемпионата мира.

Мария Сидельникова Тогда вопрос к Ольге. Что даст Азербайджану чемпионат?

Ольга Краснянская Мероприятие мирового значения в сегменте бальных танцев пройдет в Азербайджане впервые. Страна получила подарок – чемпионат мира по версии WDC. Думаю, что в этом есть некая закономерность, поскольку Азербайджан — страна с мощными новаторскими традициями в сфере культуры и спорта: первый балет на мусульманском Востоке, опера, уникальный джаз, потрясающая хореография народных танцев. Поэтому абсолютно очевидно, что бальные танцы смогут получить здесь не только "постоянную прописку", но и достигнуть высоких результатов.

Символично, что турнир пройдет в год юбилея Гейдара Алиева, который уделял большое внимание развитию искусства, спорта; а танец — это и есть симбиоз искусства и спорта. Уверена, что это сделает страну еще сильнее, еще больше укрепит ее международный авторитет. Федерация бальных танцев Азербайджана давно представлена на всех мировых спортивных площадках талантливой парой - Эльдар Джафаров и Анна Сажина, которые гордо несли знамя своей страны, выиграв массу турниров. А теперь Федерация бальных танцев Азербайджана получила возможность провести турнир в своей стране. И это знаковое событие.

Еще в этот день за право стать сильнейшими поборются наши дети во всех номинациях (латина, стандарт, смус), а также в новой номинации "соло-смус", которая была разработана совсем недавно. В Баку она будет присуждена во второй раз. Ждем новых маленьких чемпионов!

Мария Сидельникова Расскажите о шоу "Night of the Dancing Diamonds". Что делает его уникальным и интересным?

Ольга Краснянская Мы его назвали "Шоу танцующих бриллиантов", поскольку каждый танцор, каждая пара, которая принимает в нем участие, является бриллиантом. Это спортивные пары, достигшие самых больших высот, со множеством регалий в сегменте бальных танцев. Это пары, шоу которых заставляют аплодировать стоя со слезами на глазах. Это те пары, которые в очередной раз подтверждают слова, сказанные великой танцовщицей Идой Рубинштейн:

Танец – это то, что нас лишает земного тяготения, а музыка – это то, что дает крылья для освобождения нашего воображения.

Вечером 29 октября бакинцы и гости Баку насладятся этими удивительными шедеврами.

И еще один маленький сюрприз: в этот вечер аудитории будет представлено два финала в категории Pro Am, где профессионал выступит со своей студенткой, для которой бальные танцы не являются профессией. Зрители не только насладятся мастерством этих пар, но и смогут сделать вывод, что прикоснуться к искусству танца возможно в любое время и в любом возрасте, совершенствуя себя и обогащая. Ждем вас на нашем празднике танца!

Мария Сидельникова А что будет обсуждаться на конгрессе?

Эльдар Джафаров Перед крупными турнирами часто проходят международные конгрессы. Педагоги и судьи делятся своим опытом, своими знаниями с участниками турнира. Но спектр танцевальных направлений конгресса будет намного шире. В рамках фестиваля состоятся семинары, индивидуальные занятия по европейской и латиноамериканской программе, также пройдут занятия по сальсе, аргентинскому танго и смус.

Будет задействовано три локации. Основная - в отеле JW Marriott Absheron. Будет выделено время для индивидуальных занятий. В вечерней программе предусмотрена практика под оркестр, где участники смогут опробовать паркет и атмосферу турнира.

На других площадках пройдут семинары по аргентинскому танго, которые будут заканчиваться милонгой, как это принято в аргентинском танго.

Конгресс по карибским танцам, по сальсе и бачате закончится чемпионатом по бачате в неформальной, закрытой клубной атмосфере. Все это потом объединит нас в рамках турнира 28 и 29 октября.

Конгрессы по смус копания SRDS проводит с 2017 года…

СПРАВКА

Смус - направление в бальных танцах, включающее вальс, танго, фокстрот и венский вальс. Его истоки уходят в 1980-е годы в Америку, где смус был утвержден третьей спортивной дисциплиной и зарегистрирован как American Smooth. Главным отличием этой дисциплины стали теневая позиция партнера и фигуры в раскрытой форме, что придало новый окрас этим танцам: с одной стороны яркость, стремительность, темп, темперамент, а с другой - сложная хореография и абсолютно новая техника исполнения. American Smooth стал инноваций в бальных танцах, объединив уже существующие дисциплины, такие как латина, стандарт, джаз и балет. И всё это "богатство" переплетается в спортивных схемах, делая каждый из этих танцев маленьким шоу, давая возможность свободы открытых позиций в преломлении полета за музыкой и с музыкой. Это сложное, трудоемкое, но очень красивое направление.

Мария Сидельникова Ольга, зачем в Баку проводить конгресс по смус?

Ольга Краснянская Конгресс важен для популяризации танца. В 2017 году, когда мы решили развивать American Smooth, мы тоже начинали с конгресса: пригласили самых известных американских звезд в этом направлении, которые одновременно являлись именитыми наставниками и теоретиками American Smooth. В ответ на их вопрос, что нужно презентовать спортивной аудитории, которая не танцует смус, мы попросили теорию исполнения объединить с философией танца и обязательно оставить время для практики. Так мы влюбили аудиторию в смус и получили первый отряд взрослых спортсменов. Нашим девизом стал слоган: "Смус - это то, что нужно попробовать".

Конгресс, который пройдет в Баку, объединит теорию и философию танца. Бальный танец - не самый популярный вид искусства в Азербайджане. И именно теория в сочетании с философией танца и с возможностью всё это попробовать под живую музыку даст возможность молодым людям открыть для себя новый сегмент в спорте, который неразрывно связан с искусством.

Мария Сидельникова Эльдар и Анна, разделяет ли ваш сын Роман любовь к танцу, смотрит ли ваши выступления?

Анна Сажина Безусловно. Бог даровал нам маленькое чудо, которое всегда с нами. Он разделяет наше увлечение и поддерживает нас. Команда – составляющая нашего успеха. Роман требует, чтобы ему нашли партнершу-ровесницу, а также чтобы мама танцевала либо с ним, либо с папой. Это часть нашей поддержки. Он, конечно, будет присутствовать в Баку.

Эльдар Джафаров Спасибо огромное моей семье, Аниной семье, всей нашей большой семье за то, что они помогают в воспитании Ромы. Мы с его рождением практически завершили свою карьеру, но позже вернулись на танцевальный паркет и в 2019 году выиграли чемпионат мира. Все это благодаря нашим родителям, которые давали мощную поддержку. Сейчас Рома готов танцевать больше, чем мы. Он всегда спрашивает: "На какую работу вы сейчас едете, где будете танцевать или разговаривать? Если туда, где танцевать, то я с вами, а если туда, где разговаривать, то я лучше дома поиграю".

Мария Сидельникова Роману очень повезло. У него будут самые лучшие учителя.

Эльдар Джафаров В заключение хочу добить, что на чемпионате в первый вечер ведущим будет 14-кратный чемпион мира по латиноамериканским танцам, легенда танцевального мира, президент Мирового танцевального союза Донни Бёрнс. Последний раз он вел танцевальные передачи на BBC в 1995 году. Для нас большая честь, что он вновь возьмет микрофон и будет вести чемпионат мира.

И еще один сюрприз: финалы пройдут под живую музыку. Оркестр под руководством Бориса Мягкова сыграет вживую 20 новых треков, причем это азербайджанские произведения. Какие мелодии, это мы оставим в секрете. Скажу лишь, что специально для этого турнира готовятся аранжировки азербайджанских песен известных композиторов 1980-1990-х годов.