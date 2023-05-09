В Шуше стартовал Международный музыкальный фестиваль "Харыбюльбюль"

Опубликовано: 16:28, 9 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Шуше, культурной столице Азербайджанской Республики, начался трехдневный фестиваль "Харыбюльбюль". В этом году он проходит в особое время – завтра исполнится сто лет со дня рождения общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева.

В Шуше, культурной столице Азербайджанской Республики, сегодня стартовал знаменитый Международный музыкальный фестиваль "Харыбюльбюль". В этом году трехдневный фестиваль приурочен к столетию со дня рождения общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева.

Фестиваль организован Фондом Гейдара Алиева и Минкультуры АР.

Помимо Азербайджана в нем участвуют Турция, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Туркменистан, молдавская Гагаузия, Северный Кипр, Венгрия и ряд субъектов Российской Федерации: Алтай, Саха, Татарстан, Тыва и Хакасия.

Первыми событиями "Харыбюльбюль" стали выставки национальный ремесел и кулинарии стран-участниц фестиваля.

В Шуше специально для фестиваля организованы тематические выставочные места, в том числе: "Героизм", "Карабахский меджлис", "Флаг", "Поэзия", "Дервиши", "Молла Насреддин" и "Деде Горгуд". В течение трех дней в них будут проходить спектакли и презентации.

Часть площадок для мероприятий фестиваля размещены у памятных культурных мест Шуши, к примеру, в доме-музее Бюльбюля и у памятника Узеиру Гаджибейли. Там будут устраиваться кинопросмотры, концертные выступления и выставки.

Напомним, что в этом году Шуша стала культурной столицей тюркского мира по решению ТЮРКСОЙ.