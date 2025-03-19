В Ставропольском крае собрали на 21% больше налогов с предпринимателей

На Ставрополье подсчитали объем налоговых поступлений от малого и среднего бизнеса. За прошлый год в регионе собрали на 21% больше налогов.

За минувший год казна Ставрополья пополнилась на 43 млрд рублей за счет налогов с малого и среднего бизнеса. Рост налоговых поступлений за год составил 21%, сообщили в минэкономразвития региона.

В отчете указано, что в предпринимательством в регионе занимаются 400 тыс человек, количество самозанятых превышает 160 тыс жителей.

Сообщается, что программы поддержки предпринимателей на Ставрополье включают 60 различных мер.