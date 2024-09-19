Пашинян предложил Баку подписать мирный договор до COP29

Премьер-министр Армении Никол Пашинян снова предложил руководству Азербайджана подписать не согласованный полностью мирный договор до Конференции COP29 в Баку, чтобы "создать стимулирующую среду для продвижения мирного процесса".

Армения снова выступила с предложением к Азербайджану подписать уже согласованные статьи мирного договора до проведения климатической конференции COP29, которая пройдет в Баку в ноябре, заявил на дискуссии "В поисках единого, безопасного будущего вокруг Устава ООН" в рамках мероприятия "Лидерство ради мира", организованного Советом Безопасности ООН, премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Армянская сторона предложила подписать уже согласованные статьи мирного договора до COP29 в Баку, создав тем самым стимулирующую среду для продвижения мирного процесса"

- Никол Пашинян

Это – не первое подобное предложение, которое исходит от руководства Армении: ранее Никол Пашинян также сообщал о готовности подписать мирный договор с Азербайджаном, но только сокращенный его вариант, в который вошли уже согласованные пункты, предложив оставить обсуждение остальных вопросов "на потом". На этот момент договор согласован на 80% - полностью согласованы преамбула и 13 пунктов проекта из 16. Остальные три пункта согласованы наполовину: они состоят из двух предложений, одно из которых согласовано, а другое - нет.

Напомним, Баку примет Конференцию ООН по климату COP29 в ноябре текущего года. Она пройдет с 11-го по 24-е число, в ней примут участие главы государств и правительств свыше 50 стран, всего на Конференции ожидается свыше 80 тыс гостей.