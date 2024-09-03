Ереван предложил Баку заключить мир с лазейкой для военного реванша

Премьер-министр Армении Никол Пашинян готов подписать мирный договор с Азербайджаном, но только сокращенный его вариант, в который вошли уже согласованные пункты. Обсуждение остальных вопросов он предлагает оставить на потом.

Армянская сторона готова подписать "урезанный" вариант мирного договора с Азербайджаном, который будет состоять из уже согласованных сторонами пунктов, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Подробно свою точку зрения глава правительства Армении обосновал в приветственной речи на саммите Yerevan Dialogue 2024.

По словам Пашиняна, ранее уже сообщалось, что договор согласован на 80%. Премьер уточнил, что на сегодняшний день Баку и Ереван полностью согласовали преамбулу и 13 пунктов проекта из 16. Остальные три пункта согласованы наполовину: они состоят из двух предложений, одно из которых согласовано, а другое нет.

Глава правительства заявил, что, учитывая, что уже согласованные пункты предполагают международно приемлемые или фундаментальные пункты установления отношений, Ереван предлагает закрепить подписанием уже согласованное, в результате будет получен фундаментальный документ. После этого уже можно будет обсуждать другие вопросы.

Пашинян обратил внимание на то, что в одном из уже согласованных пунктов содержится механизм, посредством которого Азербайджан и Армения смогут далее продолжить обсуждения.

Армянский премьер уточнил, что проект предусматривает в том числе и установление дипломатических отношений между странами.

Никол Пашинян подтвердил, что готов подписать в ближайшее время согласованный документ по установлению мира и отношений между Азербайджаном и Арменией.

Неприемлемое предложение

Глава правления Центра анализа международных отношений (ЦАМО) Фарид Шафиев в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" обратил внимание, что несогласованными остаются принципиальные пункты мирного договора, без которых мир между Азербайджаном и Арменией не может быть заключен.

"Остаются нерешенными фундаментальные проблемы, включая вопрос территориальных претензий в Конституции Армении. Кстати, на сайте МИД Армении сейчас опять стоит информация о том, что у Карабаха должно быть право на самоопределение. В этих условиях, учитывая всю нашу историю и понимание, что Армения легко может говорить одно, а делать совершенно другое, Баку не будет подписывать 13 пунктов из 16 как мирный договор", - сказал он.

"Для Азербайджана мирный договор имеет цельный характер. Есть принципиальные моменты в оставшихся пунктах, которые обязательно должны быть согласованы перед подписанием соглашения. Безусловно, в урегулировании наших отношений есть аспекты, которые могут быть доработаны отдельно от мирного договора, одно из таких направлений – это делимитация границы. Однако и делимитация исходит из того, что обе страны юридически признают территориальную целостность друг друга, для чего нужен мирный договор", - обратил внимание Фарид Шафиев.

"Взаимосвязь направлений урегулирования означает, что если какой-то фундаментальный принцип не будет зафиксирован в мирном договоре, то впоследствии выделенные в самостоятельные треки проблемы, как открытие транспортных коридоров и та же самая делимитация, могут застопориться. Поэтому позиция Азербайджана остается последовательной: необходимо доработать весь документ, прежде чем его подписывать", - подчеркнул глава правления ЦАМО.

Зачем Пашиняну неполный договор?

Политический аналитик связал предложение Никола Пашиняна о подписании 13 пунктов как целого мирного договора с потребностью Еревана изображать миролюбие. "На мой взгляд, это всего лишь очередная пиар-акция армянского руководства. Подобные акции они уже проводили, например, выступали с проектом "Перекресток мира", почти полностью повторяющим проект Зангезурского коридора. Как и прежде, их декларативным заявлениям не хватает субстантивности", - констатировал Фарид Шафиев.

"Можно предположить, что есть связь и с грядущим проведением COP29 в Азербайджане. Азербайджанская сторона заявляет, что нацелена на подписание мирного договора в короткие сроки, но с условием согласования всех 16 пунктов – и Армении тоже хочется показать, что она за мир и готова заключить мир. Честно говоря, никакой реальной логики в этом предложении нет: почему после согласования 7 или 10 пунктов Армения не предлагала подписать их как целый мирный договор, почему именно 13? Это нелогичная идея, ведь мирный договор призван охватить все принципиальные проблемные вопросы", - заключил он.