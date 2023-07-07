Азербайджан и ООН обсудили подготовку к COP29

В Баку прошла встреча министра экологии Азербайджана и представителя ООН. Стороны обсудили подготовку к конференции COP29, которая пройдет в ноябре.

Глава Минэкологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев провел переговоры со спецсоветником по борьбе с изменением климата Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Эндрю Харпером.

Как сообщили в пресс-службе министерства, стороны обменялись мнениями по подготовке к 29-й сессии Конференции ООН по изменению климата (COP29), которая пройдет в ноябре.

Стоит отметить, что COP29 в текущем году примет Азербайджан. Решение было принято в ходе пленарного заседания COP28, которая прошла в Дубае 11 декабря. Баку примет порядка 80 тыс гостей из разных стран мира.