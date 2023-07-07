Вестник Кавказа

Азербайджан и ООН обсудили подготовку к COP29

Азербайджан и ООН обсудили подготовку к COP29
© Фото: пресс-служба Минэкологии и природных ресурсов Азербайджана
В Баку прошла встреча министра экологии Азербайджана и представителя ООН. Стороны обсудили подготовку к конференции COP29, которая пройдет в ноябре.

Глава Минэкологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев провел переговоры со спецсоветником по борьбе с изменением климата Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Эндрю Харпером.

Как сообщили в пресс-службе министерства, стороны обменялись мнениями по подготовке к 29-й сессии Конференции ООН по изменению климата (COP29), которая пройдет в ноябре.

Стоит отметить, что COP29 в текущем году примет Азербайджан. Решение было принято в ходе пленарного заседания COP28, которая прошла в Дубае 11 декабря. Баку примет порядка 80 тыс гостей из разных стран мира.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
835 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

ООН проведет специальную сессию Генассамблеи по просьбе Азербайджана

ООН проведет специальную сессию Генассамблеи по просьбе Азербайджана

Доверие Азербайджана к Франции равно нулю

Доверие Азербайджана к Франции равно нулю

ООН возобновила мониторинг Карабаха

ООН возобновила мониторинг Карабаха

Миссия ООН снова посетит Карабах

Миссия ООН снова посетит Карабах

Миссия ООН отправится в Карабах на выходных

Миссия ООН отправится в Карабах на выходных

Баку приглашает армян Карабаха к миролюбивому сосуществованию

Баку приглашает армян Карабаха к миролюбивому сосуществованию

Глава МИД АР: Армения нарушила устав ООН, обратившись в Совбез

Глава МИД АР: Армения нарушила устав ООН, обратившись в Совбез

В ООН направлено обращение жертв армянского минного террора в Карабахе

В ООН направлено обращение жертв армянского минного террора в Карабахе

ООН: Армения должна уважать территориальную целостность Азербайджана

ООН: Армения должна уважать территориальную целостность Азербайджана

Азербайджан продолжит привлекать Армению к ответственности

Азербайджан продолжит привлекать Армению к ответственности

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы