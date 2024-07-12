Вестник Кавказа

Портал электронных виз для участия в COP29 запустили в Азербайджане

COP29
© Фото: сайт COP29
Азербайджан продолжает подготовку к COP29. Сегодня в республике начал работать специальный портал, который упростит процесс получения визы.

В Азербайджане создали портал для получения специальной визы COP29. Его цель – упростить для участников конференции процесс оформления виз.

Специальный визовый модуль для обращений создан во взаимодействии Госагентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте республики с сайтом ASAN Viza.

Для удобства иностранных гостей на портале есть возможность выбрать один из 11 доступных языков. Это русский, английский, немецкий, итальянский, испанский, французский, корейский, китайский, персидский, арабский и иврит.

Напомним, Азербайджан примет климатическую Конференцию ООН через два с половиной месяца. Она пройдет с 11-го по 22-е ноября.

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