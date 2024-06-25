Азербайджан будет выдавать "Специальные визы COP29"

Участники Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата смогут въехать в Азербайджан на мероприятие по "Специальной визе COP29". Однократная въездная виза будет оформлять онлайн после регистрации UNFCCC.

В Азербайджане в рамках подготовки к Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата начнет работать система заявок на визы для участников мероприятия.

"Специальная виза COP29" будет одноразовой въездной визой. Если участник захочет покинуть страну и вернуться в Азербайджан во время проведения COP29, ему придется еще раз подать заявление на получение "специальной визы COP29", используя свой регистрационный номер Рамочной конвенции ООН об изменении климата (UNFCCC), и повторить процесс, который он прошел ранее"

– сообщение на сайте COP29

Оформить визу участника COP29 смогут иностранные граждане, чей паспорт будет действителен не менее полугода с момента въезда в Азербайджан. Чтобы оформить специальную визу, необходимо пройти регистрацию через онлайн-систему регистрации UNFCCC, после чего перейти по ссылке из письма на электронной почте на страницу для подачи заявления на визу и следовать обозначенным там шагам.

"В "Специальной визе COP29" будет указана дата выдачи визы, и она будет действительна до 30 ноября 2024 года. Обладатели виз должны въехать в Азербайджан до этой даты"

– сайт COP29

Ссылка с подтверждением визы придет участникам мероприятия также по электронной почте, нужно будет загрузить "Специальную визу COP29" с сайта.

"Участникам рекомендуется подать заявление на получение "спецвизы" сразу после подтверждения регистрации в UNFCCC. Для отслеживания статуса визы необходимо использовать ссылку на визовый портал в электронном письме с подтверждением регистрации в UNFCCC"

– сайт COP29

Международный климатический форум в Баку откроется 11 ноября 2024 года.