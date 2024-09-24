Вестник Кавказа

Ереван готов согласовать с Баку оставшиеся пункты мирного договора

Ереван готов согласовать с Баку оставшиеся пункты мирного договора
© Фото: сайт правительства Армении
Армения может принять участие в заседании COP29 в Баку, если стране удастся подписать до этого мирное соглашение с Азербайджаном: предпосылок для этого более чем достаточно, заявил глава аппарата армянского премьера Араик Арутюнян.

Армения готова согласовать все спорные пункты мирного соглашения с Азербайджаном, для этого сейчас есть все возможности, заявил сегодня, комментируя встречу президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна на полях саммита Брикс в Казани, глава аппарата армянского премьера Араик Арутюнян.

"Мы настроены на то, чтобы в ближайшее время инициированные процессы и подписание мирного договора стали реальностью. Думаю, подобные контакты идут на пользу"

- Араик Арутюнян

Армянская сторона позитивно оценивает подобные встречи в качестве возможности для диалога и видит реальную возможность для согласования оставшихся пунктов мирного договора. Заключение мирного соглашения может серьезно повлиять и на участие Армении в COP29 в Баку, добавил Арутюнян.

Напомним, в середине октября на проходящей в Швейцарии ассамблеи Межпарламентского союза спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что Армения и Азербайджан достигли договоренности по 16 пунктам мирного соглашения и стоят на пороге достижения соглашения.

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