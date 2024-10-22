БРИКС дал импульс мирному процессу между Арменией и Азербайджаном

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и председатель правительства Армении Никол Пашинян провели двустороннюю встречу в Казани после активной дискуссии на пленарном заседании "Аутрич" / "БРИКС+" - первый за долгое время переговорный раунд в России.

Так как Грузия все еще дистанцируется от двусторонних и многосторонних встреч с Россией, Южный Кавказ на очередном форуме БРИКС в Казани был представлен двумя республиками - и участие Армении и Азербайджана в казанском саммите определенно скажется на судьбе всего региона.

Азербайджан из трех республик Южного Кавказа наиболее близок к интеграции с БРИКС. Ведь еще во время визита президента РФ Владимира Путина в Баку в августе азербайджанское руководство заявило о желании стать частью клуба, подав соответствующую заявку. У Армении ранее были попытки как-то сблизиться с БРИКС, к примеру, на саммит в Уфе в 2015 году приезжал экс-премьер от "партии войны" Серж Саргсян. При Николе Пашиняне страна наметила курс на интеграцию с Европой, но на прошедший саммит в Казани армянский премьер все же приехал. Он и Ильхам Алиев участвовали в мероприятии наряду с 34 делегациями из других стран.

Так как ни Армения, ни Азербайджан не являются членами БРИКС, Алиев и Пашинян работали на пленарном заседании расширенного формата "Аутрич" / "БРИКС+" 24 октября.

В своем выступлении Ильхам Алиев поблагодарил Владимира Путина за приглашение на саммит и поздравил Россию с успешным председательством. Заявленный лозунг "многосторонность" казанской встречи БРИКС весьма близок Баку, о чем говорит в том числе председательство республики в Движении неприсоединения в 2020-2023 годах. Президент АР дал понять, что "Азербайджан превратился в один из важных транспортных и логистических центров Евразии", так как коридоры "Восток-Запад" и "Север-Юг" проходят через его территорию. Алиев также напомнил, что в ноябре в Баку состоится климатическая конференция СОР29, и около 200 стран поддержали азербайджанскую кандидатуру - это "яркое свидетельство уважения и поддержки нашей политики".

Со своей стороны, Никол Пашинян тоже поблагодарил Россию за приглашение в Казань и "гостеприимную организацию" саммита. Армянский премьер вспомнил про свою версию Зангезурского коридора под названием "Перекресток мира", в которую "как нельзя лучше вписывается" тема встречи "БРИКС и Глобальный Юг. Совместное строительство лучшего мира". Пашинян отметил, что его страна готова предоставить свою территорию для организации пассажиро- и грузопотоков, прокладки трубопроводов и кабельных трасс. "Это кратчайший маршрут между Черным морем и Персидским заливом по территориям Исламской республики Иран, Республики Армения и Грузии. Это направление "Север-Юг". А также кратчайший маршрут между Каспийским и Мраморным морями по территориям Азербайджанской Республики, Республики Армения и Турции. Это направление "Восток-Запад"", - сказал Пашинян.

Наряду с участием в многостороннем заседании Алиев и Пашинян использовали площадку БРИКС для переговоров с целью продвижения нормализации двусторонних отношений. К этому располагал формат встречи, так как президенты и премьеры сидели в алфавитном порядке, и лидеры Азербайджана и Армении оказалось рядом. Прямо на заседании "Аутрич" / "БРИКС+" между ними случился активный диалог, в котором также участвовали главы МИД двух стран Джейхун Байрамов и Арарат Мирзоян. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что их дискуссия не помешала общему заседанию, подчеркнув, что такие многосторонние встречи проводятся как раз ради создания возможностей для двусторонних контактов.

После БРИКС+ у Ильхама Алиева и Никола Пашиняна появилась возможность провести уже спокойную беседу в двустороннем формате, и они ею воспользовались. О чем конкретно говорили два политика, неизвестно. Но судя по контексту и предыдущим заявлениям, очевидно, что основная тема - подготовка и финализации текста мирного договора. В середине сентября Алиев и Пашинян говорили о готовности основной части соглашения. Пашинян оценивал согласованность документа в 80%. Алиев же говорил, что подготовка мирного договора почти завершена. В отличие от Алиева, который свою пленарную речь построил полностью вокруг глобальной роли Азербайджана, армянский премьер все же затронул тему нормализации отношений с соседней страной.

Пашинян сказал, что проект мирного соглашения согласован как минимум на 80-90%. В тексте договора утверждены отсутствие территориальных претензий, неприменение силы и установление дипломатических отношений между государствами. Премьер напомнил, что накануне парламент Армении ратифицировал положение о совместной деятельности комиссии по вопросам делимитации госграницы и пограничной безопасности между Арменией и Азербайджаном. Процесс делимитации границ двух стран по Алма-Атинской декларации 1991 года активизируется после вступления в силу данного документа, пояснил он. Пашинян также предложил Алиеву подписать мирное соглашение в кратчайшие сроки.

Очевидно, что Азербайджан не устраивают утверждения властей Армении, что в законодательстве республики нет претензии на азербайджанские земли. В Основном законе Армении все так же содержится отсылка к Декларации о независимости, в которой законным признается нелегитимное намерение объединить Армению с азербайджанским Карабахом. Тем не менее, можно констатировать настрой Никола Пашиняна на урегулирование отношений.

На последнем саммите СНГ он сделал достаточно сенсационное заявление и по сути впервые допустил открытие транспортного сообщения между Нахчываном и основной азербайджанской территорией через Армению. Сейчас остается решить, какую функцию будут выполнять силы ФСБ в этом процессе - мониторинговую, как говорит Пашинян, или контрольную, как прописано в Трехстороннем заявлении от 9-10 ноября 2020 года. Что касается темы изменения Конституции Армении, то она принципиальна для Азербайджана. В середине октября Ильхам Алиев заявил, что считает "совершенно нереальным" вариант с подписанием соглашения, в котором будут отражены только согласованные на данный момент пункты.

С точки зрения России, двустороння полноценная встреча Алиева и Пашиняна в Казани - большой прогресс. Переговоры по армяно-азербайджанскому урегулированию уже давно не проводились на российской площадке. И в целом, лидеры двух стран в последний раз говорили тет-а-тет на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале, в то время как на саммите Европейского политического сообщества в Лондоне в июле и на саммите СНГ в октябре они не проводили отдельных встреч.

ЕС и США хотят монополизировать армяно-азербайджанское урегулирование, и одно время они в этом преуспевали: неоднократно Ильхам Алиев и Никол Пашинян виделись в Брюсселе, а их главы МИД - в Вашингтоне. Но Москва снова берет инициативу на себя.

Комментируя встречу Алиева и Пашиняна, пресс-служба армянского премьера отметила, что два лидера дали поручение своим МИДам доработать мирный договор для последующего подписания. "Министрам иностранных дел были даны инструкции продолжить двусторонние переговоры по Соглашению о Мире и Установлении Межгосударственных Отношений с целью его финализации и заключения в кратчайший возможный срок", - сообщило ведомство.

В целом, последний саммит СНГ, где Пашинян согласился на Зангезурский коридор, последняя встреча в формате "3+3" в Стамбуле, где Иран, Россия и Турция предложили решать двусторонние отношений в рамках этой платформы и наконец двусторонние переговоры Пашиняна и Алиева в Казани могут стать хорошим фундаментом для того, чтобы привести мирный процесс к логичному и скорому завершению.