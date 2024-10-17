Вестник Кавказа

Алиев и Пашинян устроили вторую встречу в Казани

Алиев и Пашинян устроили вторую встречу в Казани
© Фото: сайт правительства Армении
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян проводят двустороннюю встречу в Казани. Ранее они неформально пообщались в ходе заседания саммита БРИКС.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и армянский премьер-министр Никол Пашинян в эти минуты проводят двусторонние переговоры – встреча организована на полях саммита БРИКС в Казани.

В переговорах участвуют и делегации Баку и Еревана.

Стоит отметить, что во встрече не участвуют посредники – она проходит напрямую в рамках двустороннего азербайджано-армянского диалога.

Ранее сегодня Алиев и Пашинян кратко пообщались в ходе заседания саммита БРИКС – их диалог оказался запечатлен на камеру.

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