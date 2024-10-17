Ильхам Алиев и Никол Пашинян провели неофициальные переговоры в Казани

Камеры засняли, как президент Ильхам Алиев и премьер-министр Никол Пашинян что-то активно обсуждают на саммите БРИКС в Казани. Стороны давно не проводили официальных переговоров на высшем уровне, однако, как можно было убедиться сегодня, ведут диалог вне протокола.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян побеседовали сегодня в преддверии пленарного заседания БРИКС+ в Казани.

Согласно протокольной рассадке, лидеры двух стран оказались рядом, и пока не началась официальная часть БРИКС+, они поговорили друг с другом, о чем можно судить по видеозаписям. В беседе также участвовали главы МИД Азербайджана и Армении Джейхун Байрамов и Арарат Мирзоян.

Содержание их разговора неизвестно, однако, судя по жестам и мимике, беседа была оживленная. Ильхам Алиев предлагал что-то Николу Пашиняну, и тот сначала отказывался, а после соглашался.

Напомним, что армянская сторона отказывается от официальных встреч между лидерами двух стран на российской площадке. Алиев и Пашинян виделись не так давно на саммите СНГ, однако не проводили переговоров.

Прямой диалог Баку и Еревана

Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" обратил внимание, что подобные неофициальные беседы могут быть заменой протокольным переговорным раундам в условиях, когда у сторон не получается согласовать взаимоприемлемое место и время официальной встречи.

"Такие неофициальные прямые контакты очень важны на нынешнем этапе урегулирования. Официальная протокольная встреча устраивается тогда, когда понятно, чем она закончится, когда подготовлены заранее согласованные документы. Пока этого нет, крайне необходимы рабочие мероприятия, чтобы подготавливать официальные решения. Поэтому такие неформальные беседы весьма уместны", - сказал он.

Политолог отметил, что в неофициальном формате стороны обсуждают все самые актуальные темы армяно-азербайджанского урегулирования. "Повестка таких бесед та же самая, что на официальных переговорах, только диалог происходит без сторонних наблюдателей. Можно быть уверенным, что сегодня Алиев и Пашинян говорили об открытии транспортных коммуникаций, подготовке мирного договора и дальнейшей работе по делимитиации и демаркации границы", - пояснил Дмитрий Солонников.

"И это тоже крайне важно – что стороны благодаря таким мероприятиям, как саммит БРИКС+ в Казани, оказываются на одной площадке для откровенной беседы без протокола. Так можно обсудить самые животрепещущие вопросы и их решение с глазу на глаз, полностью без посредников. В частности, это нужно для завершения процесса подготовки мирного договора – он почти готов, и самой время Ильхаму Алиеву и Николу Пашиняну обсудить очно, как довести процесс до конца", - заключил Директор Института современного государственного развития.