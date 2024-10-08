Вестник Кавказа

В Армении сообщили о согласовании 16 пунктов мирного соглашения с Азербайджаном

Ален Симонян
© Фото: сайт парламента Армении
Ереван и Баку сделали еще один шаг на пути к мирному договору. Стороны достигли консенсуса по 16 пунктам.

Армения и Азербайджан достигли договоренности по 16 пунктам мирного соглашения. Об этом поведал спикер парламента РА на проходящей в Швейцарии ассамблеи Межпарламентского союза.

Ален Симонян акцентировал внимание на том, что стороны сейчас стоят на пороге достижения соглашения.

"В том контексте, когда несколько месяцев назад мирный процесс начался всерьез, Азербайджан хотел нашего согласия по пяти международно признанным пунктам. Рад сообщить, что сегодня мы достигли согласия по 16 пунктам"

– спикер парламента РА

Напомним, неделю назад армянский премьер сообщил о готовности оформить мирный договор с Азербайджаном уже в этом месяце.

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