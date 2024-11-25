Вестник Кавказа

Дом сгорел из-за ветхой проводки в Кабардино-Балкарии

Дом сгорел из-за ветхой проводки в Кабардино-Балкарии
© Фото: МЧС России
Крупный пожар произошел в середине ноября в станице Солдатская в КБР из-за пришедшей в негодность проводки. Напомним, в результате выгорел частный дом и хозпостройка.

Частный дом практически был уничтожен огнем в Прохладненском районе из-за электропроводки, которая работала в аварийном режиме, подробности происшествия рассказали в МЧС Кабардино-Балкарии.

ЧП произошло 15 ноября. Возгорание началось в жилом доме в станице Солдатская. Пламя уничтожило комнаты дома, не пощадило и постройку. Общая площадь пожара достигла ста "квадратов". Жертв в результате пожара не было.

В результате проведенной работы дознаватель МЧС выявил причину пожара. Оказалось, что очаг находился на кухне, оттуда уже пламя разошлось по дому и помещениям под навесом.

"Пожар произошел из-за короткого замыкания электропроводки в чердачном помещении"

– МЧС КБР

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