Вестник Кавказа

Москва и Тегеран согласуют дату подписания договора – Путин

Москва и Тегеран согласуют дату подписания договора – Путин
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Россия и Иран работают над согласованием сроков проведения церемонии подписания Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве – об этом, по сообщению Тегерана, заявил президент России.

Процесс согласования сроков подписания российско-иранского Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве продолжается, сообщил президент РФ Владимир Путин во время прошедшего сегодня телефонного разговора с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

Пресс-релиз о содержании беседы президентов опубликовала пресс-служба президента Исламской Республики, в нем приводятся и слова российского лидера.

"В настоящее время в повестке дня стоит работа над повышением уровня отношений двух стран до соглашения о всеобъемлющем сотрудничестве, сейчас мы планируем церемонию подписания"

– Путин

Стоит отметить, что договор планируется подписать в ходе визита Масуда Пезешкиана в Россию.

О сроках этого визита сегодня высказался пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, он не ожидает, что это событие произойдет до конца года. Впрочем, Песков уточнил, что визит вполне может быть оперативно согласован.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1040 просмотров

Видео

Все видео


реклама

COP29

Баку, Азербайджан

11-22 ноября


ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Владимир Путин поставил задачу ученым найти причины обмеления Каспия

Владимир Путин поставил задачу ученым найти причины обмеления Каспия

Путин и Пезешкиан поговорили о ситуации в Сирии

Путин и Пезешкиан поговорили о ситуации в Сирии

Протесты в Грузии 2024: реакция Евросоюза, США и России

Протесты в Грузии 2024: реакция Евросоюза, США и России

Запад вмешивается в дела Грузии – Путин

Запад вмешивается в дела Грузии – Путин

Что такое Талибан*: запрещен или нет, кто с ним сотрудничает?

Что такое Талибан*: запрещен или нет, кто с ним сотрудничает?

Путин заявил о необходимости укреплять связи между РФ и Казахстаном

Путин заявил о необходимости укреплять связи между РФ и Казахстаном

Путин объяснил, почему ОДКБ не помогла Армении в Карабахе

Путин объяснил, почему ОДКБ не помогла Армении в Карабахе

Госвизит Токаева в Россию состоится в следующем году

Госвизит Токаева в Россию состоится в следующем году

Казахстан добился впечатляющих результатов – Путин

Казахстан добился впечатляющих результатов – Путин

Путин и Токаев нарисовали мост дружбы между Россией и Казахстаном

Путин и Токаев нарисовали мост дружбы между Россией и Казахстаном

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы