Москва и Тегеран согласуют дату подписания договора – Путин

Процесс согласования сроков подписания российско-иранского Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве продолжается, сообщил президент РФ Владимир Путин во время прошедшего сегодня телефонного разговора с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.
Пресс-релиз о содержании беседы президентов опубликовала пресс-служба президента Исламской Республики, в нем приводятся и слова российского лидера.
"В настоящее время в повестке дня стоит работа над повышением уровня отношений двух стран до соглашения о всеобъемлющем сотрудничестве, сейчас мы планируем церемонию подписания"
– Путин
Стоит отметить, что договор планируется подписать в ходе визита Масуда Пезешкиана в Россию.
О сроках этого визита сегодня высказался пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, он не ожидает, что это событие произойдет до конца года. Впрочем, Песков уточнил, что визит вполне может быть оперативно согласован.