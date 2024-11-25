Москва и Тегеран согласуют дату подписания договора – Путин

Россия и Иран работают над согласованием сроков проведения церемонии подписания Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве – об этом, по сообщению Тегерана, заявил президент России.

Процесс согласования сроков подписания российско-иранского Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве продолжается, сообщил президент РФ Владимир Путин во время прошедшего сегодня телефонного разговора с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

Пресс-релиз о содержании беседы президентов опубликовала пресс-служба президента Исламской Республики, в нем приводятся и слова российского лидера.

"В настоящее время в повестке дня стоит работа над повышением уровня отношений двух стран до соглашения о всеобъемлющем сотрудничестве, сейчас мы планируем церемонию подписания"

– Путин

Стоит отметить, что договор планируется подписать в ходе визита Масуда Пезешкиана в Россию.

О сроках этого визита сегодня высказался пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, он не ожидает, что это событие произойдет до конца года. Впрочем, Песков уточнил, что визит вполне может быть оперативно согласован.