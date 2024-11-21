Вестник Кавказа

Глава МИД Ирана приедет в Россию обсудить Сирию

Аббас Аракчи
© Фото: сайт агентства Mehr
Аббас Аракчи анонсировал свой скорый визит в Россию. Когда именно состоится эта поездка, на данный момент не сообщается.

В ближайшее время с визитом в Россию приедет министр иностранных дел Ирана. Об этом пишут иранские и катарские СМИ.

Аббас Аракчи намерен обсудить с российским руководством ситуацию в Сирию, пишет агентство Tasnim.

Поводом для визита стало усиление напряженности в САР. При этом пока не уточняется, когда именно глава внешнеполитического ведомства Исламской Республики приедет в РФ.

Напомним, накануне президенты Ирана и Сирии пообщались по телефону. В ходе разговора Масуд Пезешкиан предложил Башару Асаду помочь с подавлением попыток подорвать единство и стабильность Сирии.

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