Иран заявил о готовности помочь Сирии

Тегеран готов оказать поддержку Дамаску для устранения террористической угрозы. Соответствующее заявление сделал иранский президент Масуд Пезешкиан в разговоре с Башаром Асадом.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан переговорил по телефону со своим сирийским коллегой Башаром Асадом о напряженной ситуации в стране. Он заявил о готовности Тегерана помочь Дамаску в борьбе с террористической угрозой, передали в канцелярии главы Арабской республики.

«Президент Пезешкиан подтвердил, что Иран полностью отвергает все попытки подорвать единство и стабильность Сирии»

- канцелярия президента Сирии

Напомним, что Башар Асад начал искать возможности для переговоров с Турцией, согласно информации СМИ. Ранее Сирия отказывалась от любой помощи Анкары.