День финансов стартовал на COP29

На COP29 начал работу День финансов, инвестиций и торговли. В ходе мероприятия будет представлена Бакинская инициатива по климатическому финансированию.

В рамках COP29 начался День финансов, инвестиций и торговли (Climate FIT Day).

В этот день пройдет презентация Бакинской инициативы по климатическому финансированию, инвестициям и торговле (BICFIT).

Сегодня все дискуссии и платформы будут посвящены вопросам финансового сектора: уже началось обсуждение роли многосторонних банков развития в привлечении климатического финансирования в развитых странах. Также был дан старт панельной дискуссии на тему «Глобальная финансовая система: расширение финансирования климатической активности». На ней выступил председатель Центрального банка Азербайджана Талех Кязымов.

«Президент Ассоциации банков Азербайджана Закир Нуриев от лица всего банковского сектора, объявит о приверженности к устойчивому развитию после второго заседания сегодня. Я уверен, что это обязательство мобилизует ресурсы банковского сектора для "зеленого" и устойчивого финансирования по всей нашей экономике»

- Талех Кязымов

Также он отметил роль COP29 в решении климатического кризиса.

«Я уверен, что COP29 установит четкий курс на расширение международного климатического финансирования и поможет сократить дефицит финансирования, особенно для развивающихся стран»

- Талех Кязымов

Помимо этого, он затронул тему инноваций в решение вопроса климатического финансирования, которые упростят климатическое инвестиции частного сектора. Кязымов передал, что развивающимся странам нужно $2,4 триллиона ежегодно для сокращения выбросов на 42%.

Напомним, что торжественное открытие COP29 состоялось 11 ноября в Баку. Климатическая конференция ООН продлится до 22 ноября. Для Азербайджана это одно из самых важных и масштабных мероприятий, которое когда-либо принимала страна. Также подобное событие впервые проходит на Южном Кавказе.

Накануне прошел саммит мировых лидеров, где стороны обсуждали климатическую повестку. Одной из ключевых тем COP29 – создание климатического финансирования, которое будет способствовать выполнению обязательств по 1,5 градусам. Оно также создаст условия для борьбы с изменениями климата.