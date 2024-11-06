Пожар в частном секторе Сочи потушили

Сегодня утром сотрудники МЧС приехали на Шоссейную улицу в Сочи для тушения вспыхнувшего там пожара. Они сумели справиться с происшествием примерно за два часа. Обошлось без жертв и пострадавших.

Масштабный пожар в частном секторе Сочи потушен, рассказали в МЧС Кубани.

«В 10:15 мск - полная ликвидация пожара»

- МЧС Краснодарского края

Спасателям пришлось провести эвакуацию 40 человек. В результате происшествия все остались целы.

Напомним, что возгорание случилось в двух домах на Шоссейной улице в Сочи. Локализовать пламя на площади 220 кв м удалось спустя час. В этом участвовали 39 огнеборцев и 12 машин.