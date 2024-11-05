В Сочи тушат масштабный пожар в частном секторе

Сегодня утром в курортном Сочи в частном секторе города вспыхнул пожар – огонь охватил два дома площадью в 200 квадратных метров, к счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

Огнеборцы тушат масштабный пожар, вспыхнувший утром в частном секторе города-курорта Сочи, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Звонок на пульт диспетчера пожарной охраны поступил в 8:47, звонивший сообщил о пожаре по улице Шоссейной – уже по прибытии на место бригады пожарных выяснили, что горит не один, а два дома на площади в 200 кв м, передает "АиФ-Юг".

Менее чем через час, к 9:34, огнеборцы смогли локализовать огонь, хотя площадь пожара выросла до 220 кв м.

Тушение пожара продолжается, сейчас с огнем борются 39 пожарных и 12 единиц техники, и 39 специалистов. О жертвах и пострадавших не сообщается.