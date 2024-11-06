Президенты Азербайджана, Казахстана и Узбекистана встретились на COP29

В Баку прошла трехсторонняя встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева, президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и президента Узбекистана Шавката Мирзиеева. Все случилось в рамках COP29, что стартовал 11 ноября.
В ходе встречи они подписали соглашение о стратегическом партнерстве в сфере развития и передачи зеленой энергии.
"Затем с участием президентов Азербайджана, Казахстана и Узбекистана состоялась церемония подписания «Исполнительной программы между министерствами энергетики Азербайджанской Республики, Республики Казахстан, Республики Узбекистан и Королевства Саудовская Аравия по сотрудничеству в области развития и передачи зеленой энергии"
- администрация президента Азербайджана
Накануне замглавы Минэнерго АР Орхан Зейналов отметил, что Центральная Азия имеет большой потенциал в развитии «зеленых» энергетических коридоров. Это также будет способствовать более быстрому переходу Азербайджана на возобновляемые источники энергии.