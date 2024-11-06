"Зеленый" энергетический коридор свяжет Азербайджан, Казахстан и Узбекистан

Азербайджан, Казахстан и Узбекистан в рамках COP29 в Баку подпишут соглашение по проекту "зеленого" коридора. Об этом сообщили в Минэнерго Азербайджана.

Межправительственного соглашение между Азербайджаном, Казахстаном и Узбекистаном по реализации проекта "зеленого" энергетического коридора будет подписано в среду на COP29 в Баку, объявил замглавы Минэнерго АР Орхан Зейналов на панельной дискуссии на тему "Средиземноморский импульс: Ускорение на пути к 1 ТВт возобновляемой энергии к 2030 году".

"Я считаю, что у Центральной Азии имеется огромный потенциал. Мы также говорим о необходимости связать коридоры, одновременно гармонизируя и приводя их к единой структуре с точки зрения технико-экономического обоснования, а также подходов к различным этапам их развития. И в целом речь идет о гармонизации развития "зеленых" коридоров по всему миру"

– Зейналов

По его словам, важное значение имеют такие аспекты, как достижение энергетического перехода в рамках национальной стратегии Азербайджана, а также аспект, связанный с тем как председательство COP29 реализует глобальные обязательства.

К 2030 году Азербайджан планирует прийти к обеспеченности на 30% энергией из возобновляемых источников. При этом цель может быть достигнута быстрее, так как "зеленый" переход ускоряется. В планах инвестиции в размере $2,5 млрд в проекты солнечных и ветряных электростанций.

"Сегодня утром мы вместе с британской компанией BP заложили в Джебраиле фундамент солнечного проекта мощностью 240 мегаватт, который будет использован для декарбонизации крупнейшего в мире нефтегазового терминала – Сангачал. Таким образом, возобновляемая энергия уже вносит вклад в декарбонизацию энергетического сектора"

– Зейналов