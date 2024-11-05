Вестник Кавказа

Когда пройдут прямая линия с Путиным и большая пресс-конференция?

Когда пройдут прямая линия с Путиным и большая пресс-конференция?
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Два традиционных и важных события с участием президента России в этом году, как и в прошлом, пройдут в совмещенном формате, то есть в один день, рассказал Дмитрий Песков.

Президент России Владимир Путин в 2024 году совместит прямую линию и большую пресс-конференцию – аналогичным образом мероприятия проходили год назад, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Представитель Кремля также назвал примерные сроки, когда глава государства будет общаться с россиянами и представителями СМИ.

"До конца года, в декабре, во второй половине декабря, состоится совмещенный формат: большая ежегодная пресс-конференция, которая будет совмещена с элементами прямой линии"

– Песков

Он уточнил, что, как обычно, россияне смогут направить свои вопросы президенту. Все они будут обработаны, на них будут подготовлены ответы. Кроме того, по словам Пескова, глава государства даст ответы и на вопросы, которые зададут журналисты – в зал пригласят представителей и региональных, и федеральных СМИ, а также иностранных изданий.

Кроме того, представитель Кремля сообщил, что конкретная дата будет названа позднее.

Напомним, в минувшем году прямая линия и пресс-конференция прошли в одно и то же время –14 декабря. Впервые мероприятия были совмещены в 2020 году, на фоне ограничений из-за пандемии коронавируса.

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