В Кремле прокомментировали возможность контактов Путина и Трампа

Пресс-секретарь российского лидера рассказал, как обстоят дела с потенциальными контактами Владимира Путина и Дональда Трампа. По его словам, пока преждевременно говорить об их встрече.

Никакой конкретики по вопросу возможной встречи президента России Владимира Путина с Дональдом Трампом пока нет. Такое заявление 11 ноября сделал пресс-секретарь главы российского государства.

"Опять же я вас хочу переадресовать к словам президента, сказанным на Валдае, пока каких-то конкретных планов нет, поэтому здесь пока нечего добавить"

– Дмитрий Песков

Напомним, президентские выборы в Соединенных Штатах состоялись в середине прошлой недели. Их выиграл Дональд Трамп, занимавший пост главы государства в период с 2017 по 2021 год.