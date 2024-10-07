Вестник Кавказа

В Кремле прокомментировали возможность контактов Путина и Трампа

В Кремле прокомментировали возможность контактов Путина и Трампа
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Пресс-секретарь российского лидера рассказал, как обстоят дела с потенциальными контактами Владимира Путина и Дональда Трампа. По его словам, пока преждевременно говорить об их встрече.

Никакой конкретики по вопросу возможной встречи президента России Владимира Путина с Дональдом Трампом пока нет. Такое заявление 11 ноября сделал пресс-секретарь главы российского государства.

"Опять же я вас хочу переадресовать к словам президента, сказанным на Валдае, пока каких-то конкретных планов нет, поэтому здесь пока нечего добавить"

– Дмитрий Песков

Напомним, президентские выборы в Соединенных Штатах состоялись в середине прошлой недели. Их выиграл Дональд Трамп, занимавший пост главы государства в период с 2017 по 2021 год.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1370 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Екатерина II: одна из самых могущественных женщин в мировой истории

Екатерина II: одна из самых могущественных женщин в мировой истории

Кремль назвал действия Трампа после выборов непредсказуемыми

Кремль назвал действия Трампа после выборов непредсказуемыми

Москва выдвинула условия для восстановления отношений с США

Москва выдвинула условия для восстановления отношений с США

Победа Трампа: что будет с отношениями России и США?

Победа Трампа: что будет с отношениями России и США?

Владимир Путин поздравил Дональда Трампа с победой на выборах

Владимир Путин поздравил Дональда Трампа с победой на выборах

Контакты Путина с Трампом допустили в Москве

Контакты Путина с Трампом допустили в Москве

Запад ускоряет разрыв Армении с Россией

Запад ускоряет разрыв Армении с Россией

Поздравления от страха и радости: Как мир отреагировал на победу Трампа?

Поздравления от страха и радости: Как мир отреагировал на победу Трампа?

Штаты ввели новые антироссийские ограничения

Штаты ввели новые антироссийские ограничения

Умер легендарный кардиохирург Ренат Акчурин

Умер легендарный кардиохирург Ренат Акчурин

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы